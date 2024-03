Neue Gerüchte um erneute Sancho-Leihe

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jadon Sancho soll dem BVB mindestens noch bis Saisonende helfen

Jadon Sancho findet sich bei Borussia Dortmund immer besser zurecht. Das liegt auch daran, dass der BVB hinter den Kulissen zahlreiche Anstrengungen unternimmt, um den Offensivmann bestmöglich bei seiner Leihe zu begleiten, aber auch Sancho selbst hat sich umgestellt, wie ein Medienbericht nun enthüllte. Und: Sollte der Engländer tatsächlich über die Saison hinaus bleiben, dann wohl nur nach einem bestimmten Modell.

Jadon Sancho und der BVB, das scheint auch in der zweiten Episode zu passen. Nach zwei Vorlagen zu Leihbeginn krönte der 23-Jährige seine immer bessere Form zuletzt mit einem Tor beim 2:1-Sieg in Bremen und einem Treffer in der Champions League beim Erfolg über Eindhoven im Achtelfinalrückspiel.

Kein Wunder, dass die Dortmunder laut verschiedenen Medienberichten daran interessiert sind, Sancho über die Saison hinaus zu halten. "Sky" berichtete außerdem, dass auch Sancho sich einen Verbleib bei der Borussia vorstellen kann.

Doch wie geht es im Poker um Sancho weiter? Nach Informationen von "Sport Bild" sind im Mai Gespräche zwischen den BVB-Verantwortlichen und Manchester United angesetzt. Dort soll genauer darüber gesprochen werden, wie es mit Sancho weitergehen könnte. Dieser ist offiziell noch bis Sommer 2026 an die Red Devils gebunden. Für eine feste Verpflichtung müsste der Bundesligist also wohl sehr tief in die Tasche greifen. Sportchef Sebastian Kehl deutete bereits an, dass das Ganze finanziell nur schwer zu stemmen wäre.

Deshalb ist laut dem Sport-Magazin die wahrscheinlichste Variante eine erneute Leihe des Offensivmannes. Möglicherweise zu veränderten Konditionen als bei der bisherigen.

In Dortmund war und ist man derweil derzeit intensiv darum bemüht, Sancho immer weiter in Richtung seiner Bestform zu bringen. In diesem Bestreben hat der BVB mittlerweile dafür gesorgt, dass Sancho seinen Raum im Hotel verlassen und in eine Wohnung ziehen konnte.

BVB kramt alte Sancho-Daten hervor

Außerdem wurden nach "Sport Bild"-Infos alte Fitness-Daten aus einer ersten Zeit beim BVB aus den Archiven gekramt, um Werte zu vergleichen und die Trainingspläne bestmöglich auf den 23-Jährigen anzupassen.

Nicht zuletzt tut auch Sancho dem Bericht nach alles, um seine beste Leistung abrufen zu können. Anders als noch in der Vergangenheit fliegt der Brite an freien Tagen nicht mehr mit dem Privatjet in seine Heimat, sondern schiebt Sonderschichten auf dem Trainingsgelände des BVB, absolviert unter anderem Regenerationsübungen.

In einer sport.de-Umfrage glauben 56 Prozent der Teilnehmenden, dass Sancho auch in der kommenden Saison beim BVB spielt, 44 Prozent gehen davon aus, dass er Dortmund den Rücken kehren muss.