So plant der FC Bayern mit Toptalent Wanner

Paul Wanner ist einer der Hoffnungsträger des FC Bayern

Mit 16 Jahren und 15 Tagen ist Paul Wanner der jüngste Spieler, der jemals für den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern in der Bundesliga auf dem Rasen stand. Da es für den ganz großen Durchbruch aber noch nicht reichte, verliehen die Münchner ihr Juwel im Sommer 2023 an den Zweitligisten SV Elversberg. Nach der Saison endet das Engagement - ein Verbleib ist angeblich nicht geplant.

20 Einsätze in der 2. Bundesliga, garniert mit vier Toren und drei Vorlagen: Paul Wanner hat bei seiner Leihe vom FC Bayern zum SV Elversberg durchaus unter Beweis gestellt, dass er über das Talent verfügt, auch in der Bundesliga eine Rolle zu spielen. Das sieht man wohl auch in München so.

Die "Sport Bild" will erfahren haben, dass Wanner zum FC Bayern zurückkehrt, man dann aber an einer weiteren Leihe arbeiten will. Ziel soll diesmal allerdings das deutsche Fußball-Oberhaus sein. Einen Klub, der Interesse zeigen soll, nennt die Sportzeitung allerdings nicht. Abnehmer für den deutschen U20-Nationalspieler dürften sich allerdings finden lassen.

Zuletzt rückte Wanner vor allem in die Schlagzeilen, da der österreichische Verband um die Dienste des in der Alpenrepublik geborenen Mittelfeldspielers werben soll.

Nur ein BVB-Star war beim Debüt jünger

"Sky" berichtete unlängst, dass das Toptalent zunächst weiter für den Nachwuchs des DFB spielen wolle, aber dies noch keine endgültige Entscheidung sei. Wanner wolle sich bei seiner Entscheidung Zeit lassen.

Wanner hat für die deutsche U17 und U18 insgesamt 15 Länderspiele bestritten. Für die U20 stand er bislang zwei Mal auf dem Platz. Seine Mutter stammt aus Österreich, sein Vater ist Deutscher.

Anfang 2022 gab Wanner im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern. Er ist damit nach BVB-Youngster Youssoufa Moukoko der zweitjüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten.