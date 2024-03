Hamann lässt mit Bayern-Prognose aufhorchen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamann hat sich zu den CL-Chancen von FC Bayern und BVB geäußert

Im Viertelfinale der Champions League warten auf die beiden verbliebenen deutschen Teilnehmer FC Bayern und BVB attraktive Gegner. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann traut beiden Bundesligisten das Weiterkommen zu.

Während es die Bayern in der Runde der letzten Acht mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal zu tun bekommen, muss Borussia Dortmund gegen den spanischen Königsklassen-Dauergast Atlético Madrid ran.

Große Namen, aber keine unlösbaren Aufgaben, findet Dietmar Hamann. Über die Münchner Herausforderung sagte er in der "Sport Bild": "Ein Duell auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für den FC Bayern. Die Mannschaft von Thomas Tuchel kann zeigen, was sie draufhat."

Man solle sich von der starken Liga-Performance der Gunners, die aktuell knapp vor dem FC Liverpool und Manchester City an der Spitze stehen, "nicht blenden lassen".

Hamann weiter: "Natürlich ist das eine gute Mannschaft. Aber sie ist auf diesem Niveau in der Champions League komplett unerfahren. Bis auf Havertz haben sie keinen Spieler, der in der Königsklasse etwas gerissen hat."

Seiner Meinung nach ist der FC Arsenal "eine sehr machbare Aufgabe für den FC Bayern", auch wenn es sicher "nicht einfach" werden wird.

Hamann: BVB hat "gute Chancen" auf Halbfinal-Einzug

Der BVB misst sich im Viertelfinale derweil mit Atlético Madrid, das in der Vorwoche überraschend Inter Mailand ausgeschaltet hatte.

"Die Dortmunder würde ich nicht unterschätzen. Sie haben es entgegen aller Erwartungen geschafft, als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen und dort das in der Liga bislang ungeschlagene Team der PSV Eindhoven ausgeschaltet", lobte Hamann.

Auch deshalb räumt der TV-Experte der Mannschaft von Trainer Edin Terzic "gute Chancen" auf den Einzug ins Halbfinale ein.

Er hoffe, dass "die Nicht-Nominierung für zahlreiche deutsche Nationalspieler Kräfte freisetzt. Süle, Hummels, Brandt & Co. wollen sich beweisen und zeigen, dass sie doch mit zur EM müssen", so Hamann. Hin- und Rückspiel finden am 10. sowie am 16. April statt.