Aufstieg oder Abschied für diese HSV-Stars

IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Robert Glatzels (M.) Zukunft beim HSV ist noch offen

Mit dem klaren 3:0-Heimsieg gegen den SV Wehen Wiesbaden hat der Hamburger SV am 26. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga wieder zurück in die Spur gefunden. Platz drei soll nun unbedingt verteidigt, die erneute Relegation somit mindestens erreicht werden. Der lang ersehnte Aufstieg zurück in die Erstklassigkeit ist die einzige Möglichkeit für den HSV, die größten Stars im Team zu halten.

Wie die "Sport Bild" nun vermeldete, ist der Abgang von gleich mehreren Top-Spielern bei den Rothosen quasi besiegelt, sollte es auch im sechsten Anlauf nichts werden mit der Bundesliga-Rückkehr.

Vor allem in der Offensive müsste sich der HSV nahezu neu aufstellen, sollte der direkte Aufstieg oder der Umweg über die Relegation tatsächlich verpasst werden.

Hamburgs bester Torjäger der letzten Jahre, der 30-jährige Robert Glatzel, verlängerte sein Arbeitspapier in der Hansestadt zwar erst im letzten Jahr langfristig bis 2027. Sollte der Aufstieg in der laufenden Saison aber verpasst werden, kann er für festgeschriebene 2,3 Millionen Euro Ablöse gehen - und wird dann wohl in der Bundesliga aufschlagen, wo er schon beim 1. FC Union Berlin, Werder Bremen und dem FC Augsburg gehandelt wurde.

Bezahlt der SC Freiburg fünf Millionen Euro für HSV-Star Reis?

Auch Laszlo Benes ist nach "Sport Bild"-Infos nicht länger zu halten, sollte es für den HSV in das siebte Jahr Zweitklassigkeit gehen. Der Topscorer der Hamburger (zwölf Tore und zehn Assists) will in diesem Sommer den nächsten Schritt gehen und in einer ersten Liga spielen. Ob das in Deutschland oder woanders wäre, ist derzeit noch gänzlich offen. Davor steht ohnehin erst einmal die EM-Teilnahme mit der Slowakei an.

Als dritter im Bunde könnte auch Ludovit Reis nach oben in die Bundesliga wechseln, sollte dem HSV die Rückkehr ins Oberhaus nicht gelingen. Der 23-jährige Mittelfeldmann besitzt nach Angaben des Fachmagazins eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro. Diese könnte ihm den Weg vom Norden in den Südwesten ermöglichen, denn der SC Freiburg wurde zuletzt als heißester Interessent für Reis gehandelt.