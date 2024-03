RB-Star träumt noch von der EM: "Ich gebe Vollgas!"

IMAGO/motivio

Lukas Klostermann (r.) fällt derzeit verletzt aus

Lukas Klostermann ist in der laufenden Saison eine feste Größe bei RB Leipzig, hat bislang 28 Pflichtspieleinsätze in 2023/2024 zu Buche stehen. Derzeit ist er aufgrund einer Muskelverletzung zum Zuschauen verdammt, die ihn auch die EM-Teilnahme kosten könnte. Doch davon will der Abwehrspieler noch nichts wissen.

Seit seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel, den er sich in der Bundesliga-Partie gegen Gladbach (2:0) zugezogen hatte, ist Lukas Klostermann zum Zuschauen gezwungen.

Auch, wenn es zuletzt immerhin zurück auf den Trainingsplatz ging: Allmählich läuft Klostermann die Zeit davon, wenn er noch auf den EM-Zug mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft aufspringen will.

"Beim Mannschaftstraining mache ich mittlerweile schon große Teile mit. Der Plan aktuell ist, dass ich dann ab der nächsten Woche wieder voll in die Einheiten einsteige", meinte der Rechtsverteidiger gegenüber der "Bild". Ein Kaderplatz im Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05 am 30. März sei somit durchaus noch möglich.

Klostermann will noch zur Heim-EM mit dem DFB-Team

Die beiden Länderspiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) finden nun aber definitiv ohne Klostermann statt, der noch von seiner dritten großen Turnierteilnahme im Deutschland-Trikot träumt.

Bisher durfte der gebürtige Gevelsberger, der insgesamt auf 28 Länderspiele kommt, 2016 beim Olympischen Turnier in Rio dabei sein sowie bei der WM 2022 in Katar, bei der er zweimal eingewechselt wurde.

"Natürlich ist es eher unglücklich, dass ich mit meiner Verletzung keine Chance hatte, bei den Länderspielen im März dabei zu sein", gab Klostermann zwar zu, dass die Chancen auf eine EM-Teilnahme im Juni/Juli beim Heim-Turnier zuletzt arg gesunken sind. Er bleibt dennoch kämpferisch: "Trotzdem gebe ich in den nächsten Wochen noch mal Vollgas, um die Möglichkeit zu nutzen, auf den EM-Zug aufzuspringen."