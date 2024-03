Rummenigge packt aus: Habe einen Wunschtrainer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Karl-Heinz Rummenigge berät den FC Bayern bei der Trainersuche

Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat einen Wunschkandidaten bei der Trainersuche des FC Bayern. "Den habe ich, aber den werde ich nicht verraten", sagte der 68-Jährige im Interview mit dem Portal "t-online".

"Ich glaube, wir machen das klug bisher, dass wir uns an diesen ganzen Gerüchten überhaupt nicht beteiligen. Dass Gerüchte aufkommen, war klar mit der Entscheidung, dass wir uns zum Saisonende von Thomas Tuchel trennen werden. Das ist völlig normal. Aber ich glaube, es ist auch von Vorteil, wenn wir die Gerüchteküche weiter brodeln lassen", ergänzte Rummenigge.

Gemeinhin wird angenommen, Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso stehe auf der Trainerliste des FC Bayern ganz oben. Rummenigges Aufsichtsratskollege Uli Hoeneß hatte zuletzt zumindest ein Interesse an dem spanischen Ex-Profi bestätigt.

"Ich möchte mich an den Spekulationen nicht beteiligen", sagte Rummenigge mit Blick auf Alonso. "Wir machen das jetzt ganz entspannt. Wir haben jetzt Mitte März, also überhaupt keinen Zeitdruck und können die Dinge in aller Ruhe entspannt intern diskutieren."

Neuzugänge? FC Bayern will Trainerentscheidung abwarten

Allerdings verwies der langjährige Vorstandschef auch darauf, dass weitere Planungen des FC Bayern vom neuen Chefcoach abhängen. "Denn mit ihm gemeinsam müssen wir dann a) diskutieren, wie der Kader der nächsten Saison aussehen soll und b) die Dinge dann auch umsetzen", erklärte Rummenigge.

Dieses Vorgehen ist für ihn alternativlos. "Man ist immer gut beraten – das habe ich auch früher immer so gehandhabt –, dass man den Trainer in die Personalpolitik des Kaders miteinbezieht. Denn – mit Verlaub – der Trainer muss mit den Spielern zusammenarbeiten. Und klar, ein wichtiger Faktor sind dann auch natürlich die Finanzen."

Angesprochen auf ebenfalls rund um den FC Bayern kursierende Namen wie Julian Nagelsmann oder Zinédine Zidane betonte Rummenigge: "Bitte nur nicht verwechseln, was von den Medien kommt und was vom Klub. Denn da kommt relativ wenig bis gar nichts in dieser Beziehung. Und von den Medien werden einfach viele Gerüchte hereingebracht - was ich auch verstehe, das ist ihr Job."