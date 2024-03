Wird ten Hag der Tuchel-Nachfolger? So ist der Stand

IMAGO/Simon Stacpoole

Wurde zuletzt beim FC Bayern ins Gespräch gebracht: Erik ten Hag

Seit feststeht, dass Thomas Tuchel den FC Bayern nach der Saison verlassen wird, kocht die Gerüchteküche über. Einer der gehandelten Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Trainers ist Manchester Uniteds Teammanager Erik ten Hag. Nun hat sich ein Insider zu den Spekulationen um den Niederländer geäußert.

Erik ten Hag hat den FC Bayern von Innen kennengelernt. Zwischen 2013 und 2015 betreute der Übungsleiter die zweite Mannschaft der Münchner, ehe er in seine Heimat zum FC Utrecht weiterzog.

Dort leistete er dermaßen gute Arbeit, dass Ajax Amsterdam ihn in der Winterpause 2017/2018 loseiste. Beim Rekordmeister der Eredivisie anzuheuern, war die bislang wohl beste Karriereentscheidung ten Hags.

Der heute 54-Jährige führte Ajax bis ins Halbfinale der Champions League und formte viele spätere Superstars. Kein Wunder also, dass Manchester United 2022 zuschlug. Bei den Red Devils wurde ten Hag jedoch nie ganz glücklich.

So überrascht es kaum, dass der Name des Niederländers zuletzt auch beim FC Bayern kursierte. Ten Hag kennt den Verein und hat Abwehr-Ass Matthijs de Ligt in Amsterdam einst zum Durchbruch verholfen.

Ten Hag zum FC Bayern? Das ist an den Gerüchten dran

Und doch scheint der in Manchester noch bis 2025 gebundene Coach in München derzeit kein heißes Thema zu sein. Das enthüllte "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Video-Format "Englische Woche".

Zuvor waren Berichte über einen möglichen Klub-Tausch zwischen ten Hag und Tuchel aufgetaucht. Letzterer soll davon träumen, den Premier-League-Giganten zu trainieren.

"Es gibt eine Liste beim FC Bayern mit vielen, vielen Namen. Aktuell steht Erik ten Hag nicht darauf", verriet Falk.

Als Wunschlösung gilt an der Säbener Straße ohnehin Bayer Leverkusens Erfolgsbringer Xabi Alonso, der früher selbst für die Bayern auf dem Platz stand. Auch der FC Liverpool würde den Spanier gerne als Nachfolger von Jürgen Klopp verpflichten.

Angeblich tendiert der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler aber zu einem neuerlichen Engagement in München.