De Zerbi zum FC Bayern? Experte ordnet Gerüchte ein

Roberto De Zerbi steht beim FC Bayern auf der Trainer-Liste

Am Montagvormittag verdichteten sich Gerüchte, wonach der FC Bayern mit Brighton-Teammanager Roberto De Zerbi über eine potenzielle Anstellung als neuer Coach in München gesprochen habe. Für den langjährigen Bundesliga-Kommentator Marcel Reif keine Neuigkeit, gleichzeitig nahm der Fußball-Experte den Spekulationen auch ein wenig den Wind aus den Segeln.

"Das hatte ich vorher schon gehört", verriet Marcel Reif in einem Gespräch mit "Bild", als er auf die derzeit kursierenden Gerüchte um Roberto De Zerbi und den FC Bayern angesprochen wurde. Der vielseits geschätzte Trainer von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion soll auf der Liste der potenziellen Kandidaten als Ersatz für den im Sommer scheidenden Thomas Tuchel bei den Münchnern stehen, wie gleich mehrere Medien wie "Relevo.com", "Sky" und "Sport Bild" übereinstimmend berichten.

"Er macht sich verdächtig, weil Brighton sehr ordentlichen Fußball spielt in Anbetracht der Möglichkeiten, die sie haben", wunderte Reif das kolportierte Interesse der Bayern, die schon mit De Zerbi gesprochen haben sollen, nicht. Neben dem Italiener sei aber auch ein weiterer Coach aus der Premier League im Fokus des deutschen Rekordmeister, so Reif weiter.

"Man hat De Zerbi, aber auch Unai Emery von Aston Villa, der wird auch auf der Liste stehen. Das ist aber alles für mich noch keine Sensation", ordnete, der Fußball-Experte und frühere TV-Kommentator ein und setzte hinzu: "Dass De Zerbi die Nummer eins auf der Liste ist, wage ich zu bezweifeln."

Der 44-Jährige gelte als "großer Taktiker" und könne jede Menge aus einer Mannschaft herausholen. Die große Frage sei aber, so der 74-Jährige, ob De Zerbi das Zeug für den FC Bayern habe. "In Brighton kann er tun was er will, keiner würde von ihm verlangen, dass er sich in der Tabelle vor ManCity oder Liverpool schiebt, aber bei Bayern erwartet man das Triple", warnte Reif.

Gleichzeitig erinnerte Reif daran, dass derzeit nur wenige Trainer mit großen Namen frei seien.

FC Bayern und Alonso: Reif ist unschlüssig

Laut verschiedenen Berichten gilt Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso weiterhin als Wunschkandidat bei den Münchnern, De Zerbi und andere Namen sind eher Plan B oder gar C.

Allerdings glaubt Reif nicht, dass Alonso sich dem FCB anschließt. "Aus meiner Sicht bleibt er noch ein Jahr bei Bayer und danach geht er zu Real Madrid, und das ist längst besprochen", sagte er. "Und wenn das so ist und ich Recht hätte, glaube ich nicht, dass Alonso die Bayern tanzen lassen und ihnen bei der Suche noch mehr Probleme machen würde, um dann im letzten Moment abzusagen."

Falls Alonso wider Erwarten doch zu haben wäre, hätte der FC Bayern allerdings laut Reif gute Chancen, "bessere als Liverpool", betonte der Kult-Kommentator. Bei den Reds wird Alonso als möglicher Nachfolger für Jürgen Klopp gehandelt.