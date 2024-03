So viel will ManCity für Jamal Musiala zahlen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Jamal Musiala steht beim FC Bayern noch bis 2026 unter Vertrag

Während der FC Bayern sich derzeit intensiv darum bemüht, den Vertrag von Jamal Musiala zu verlängern, baggern gleichzeitig andere Top-Klubs am deutschen Nationalspieler. Vor allem in England ist Musiala extrem gefragt, Manchester City gilt als stark interessiert. Nun kommt heraus, wie viel Geld der Champions-League-Sieger für den Bayern-Star zahlen möchte.

Auf dem Papier ist die Vertragssituation von Jamal Musiala beim FC Bayern eigentlich eindeutig, der offensive Mittelfeldspieler ist noch bis Mitte 2026 gebunden.

Doch die letzte Verlängerung ist bereits drei Jahre her und stammt noch aus einer Zeit, als Musialas Qualitäten gerade erst durchzuscheinen begannen.

Mittlerweile ist der 21-Jährige bei den Münchnern und auch im DFB-Team unumstrittener Stammspieler und nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder also, dass die Bayern-Verantwortlichen um den neuen Sportvorstand Max Eberl alles daran setzen, mit Musiala zu verlängern und seine Bezüge anzupassen. Denn die Konkurrenz scharrt bereits mit den Hufen.

Zuletzt wurden allen voran Real Madrid und Manchester City mit dem Offensivmann in Verbindung gebracht. Die beiden Schwergewichte des europäischen Fußballs sollen das Rennen um den DFB-Star anführen.

Passend dazu heißt es in einem Bericht von "fichajes.net", dass ManCity schon ein Angebot für den Bayern-Star in der Pipeline habe.

Das spanische Portal schreibt, dass bereits über 100 Millionen Euro eingeplant sind, um Musiala vom FC Bayern loszueisen.

FC Bayern plant mit Musiala als "Baustein für die Zukunft"

Dass diese Summe reicht, darf allerdings bezweifelt werden, denn der geschätzte Marktwert des gebürtigen Stuttgarters liegt mit 110 Millionen Euro über diesem Betrag, die tatsächliche Forderung der Münchner dürfte im Fall der Fälle sogar noch deutlich höher ausfallen.

Priorität hat aber ohnehin die Verlängerung mit dem 21-Jährigen, den Eberl zuletzt als "wichtigen Baustein für die Zukunft" bezeichnete.

"Mit ihm haben wir die nächste Generation des FC Bayern schon jetzt in unserem Kader", sagte der Sportvorstand zuletzt der "Sport Bild" und kündigte an: "Bei Jamal ist eine Verlängerung ein großes Ziel, eine andere Option kann es für uns nicht geben."

In einer Umfrage auf sport.de glauben 73 Prozent der Befragten, dass Musiala noch lange in München bleiben und eine Ära prägen wird, 27 Prozent gehen von einem Abschied in diesem Sommer aus.