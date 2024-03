Zukunft? Streich hat "nullkommanull" Plan

IMAGO/Joeran Steinsiek

Christian Streich weiß noch nicht, wie es mit ihm nach seinem Ende als Freiburg-Trainer weitergeht

Nach 29 Jahren beim SC Freiburg, zwölf davon als Cheftrainer, sagt Trainer-Ikone Christian Streich den Breisgauern am Saisonende Ade. Wie es bei ihm danach weitergeht? Streich hat noch "nullkommanull" Plan.

Christian Streich hat derzeit keinerlei Pläne für die Zeit nach seiner Trainer-Ära beim SC Freiburg. "Ich habe keine Ahnung, weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit mir im Juni ist", sagte der 58-Jährige.

Die vergangenen zwei Jahre im Europapokal mit den Freiburgern seien "außergewöhnlich toll" gewesen, so Streich. "Aber sie waren brutal intensiv mit den vielen, vielen Spielen." Es komme nun "darauf an, wie viel Zeit ich brauche, um mich zu regenerieren und zu erholen."

Nach fast 30 Jahren "immer absolut auf dem oberen Level" brauche er eine Pause, räumte der Trainer ein. "Es würde mich sehr wundern, wenn ich irgendwo im Juli aufschlagen würde", betonte Streich: "Dann müsste ich ein besonderes Mittel finden, das schnell wirkt für Regeneration. Ich weiß nicht, ob das auf dem Markt ist und wenn dann ist es wohl unbezahlbar oder illegal. Ich kann es mir nicht vorstellen."

Streich: SC Freiburg braucht "neue Energie"

Bisher habe er in seinem Leben durch seine Arbeit im Fußball "immer eine Struktur" gehabt, sagte Streich. "Jetzt habe ich keine Arbeit mehr und damit keine Struktur." Für ihn gehe es daher zunächst darum, "eine neue Struktur zu schaffen".

Er wolle "für die Zukunft nichts ausschließen, einfach weil ich nichts seriös ausschließen kann, weil ich mich bislang nullkommanull damit auseinandergesetzt habe". Er müsse sehen, was er und seine Familie brauchen.

Sein Entschluss, am Saisonende nach zwölf Jahren auf der SCF-Bank aufzuhören, bleibe richtig, sagte Streich. Es sei an der Zeit gewesen. "Der Verein braucht neue Energien, das wird passieren. Da freue ich mich total, es sieht positiv aus. Es ist sehr wichtig, dass die Mannschaft was Neues kriegt."