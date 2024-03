Transfer-Flop urteilt über Zeit beim FC Bayern

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Daley Blind (r.) konnte beim FC Bayern nicht überzeugen

In der Winter-Transferphase der Saison 2022/23 kam Daley Blind zum FC Bayern. Bei den Münchner konnte der niederländische Nationalspieler allerdings zu keinem Zeitpunkt überzeugen. Nun hat der Verteidiger in einem Interview gegen seinen Ex-Klub nachgetreten.

Ein halbes Jahr trug Daley Blind das Trikot des FC Bayern. Spielzeit erhielt der niederländische Nationalspieler allerdings nur sporadisch. Der Linksverteidiger durfte lediglich in vier Bundesligapartien und in einem Spiel im DFB-Pokal ran - kam so auf insgesamt nur 157 Minuten. Mittlerweile kickt der Routinier für den FC Girona, wo er zu den absoluten Leistungsträgern gehört.

Auf seine Zeit in München hat Blind nun im Gespräch mit "ran" zurückgeblickt. "Ich war nur sechs Monate bei Bayern und es war schwierig, eine faire Chance zu bekommen. Ich habe meine Rolle akzeptiert, weil ich nur so kurz dort war", stichelte er gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, der derzeit Platz drei der spanischen Tabelle belegt.

FC Bayern: Blind blickt auf "sehr interessante Zeit" zurück

Dennoch sei die Erfahrung in der bayrischen Landeshauptstadt "großartig" gewesen. "Ich habe mit Nagelsmann und Tuchel, zwei großen Trainern zusammengearbeitet und gesehen, wie es in einem großen Klub wie Bayern München läuft und wie Spieler wie Müller oder Kimmich jeden Tag arbeiten und sich jeden Tag zu Höchstleistungen pushen", erklärte er.

Es habe "eine sehr interessante Zeit" erlebt und es sei "etwas Besonderes, ein kleiner Teil dieses Klubs gewesen zu sein". Blind war im Januar 2023 nach München gewechselt, da nach der Verletzung von Lucas Hernandez akuter Bedarf im Defensivbereich herrschte. Sein Vertrag lief dann im zurückliegenden Sommer aus, die Bayern wollten nicht verlängern.

Blind spielt mit einem Defibrillator, der ihm 2019 nach einer Herzmuskelentzündung eingesetzt worden war.