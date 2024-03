Jürgen Klopp reagiert auf Alonso-Entscheidung

IMAGO/Andrew Yates

Jürgen Klopp kann die Zukunftsentscheidung von Xabi Alonso nachvollziehen

Lange Zeit galt Xabi Alonso als einer der Top-Favoriten auf den vakanten Trainerposten beim FC Liverpool, den Jürgen Klopp durch sein Ausscheiden zum Saisonende frei macht. Doch an Karfreitag verkündete der Spanier, dass er mindestens ein weiteres Jahr bei Bayer Leverkusen bleibt. Klopp kann die Entscheidung verstehen.

"Sie haben ein großartiges Team. Ich kann nachvollziehen, dass er dort bleiben möchte", sagte der Teammanager der Reds am Freitagnachmittag und ergänzte: "Der Trainer arbeitet dort erfolgreich und hat eine tolle Mannschaft." Klopp wird die Reds im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen. Alonso war als möglicher Nachfolger gehandelt worden.

Neben dem Top-Klub aus der Premier League soll insbesondere der FC Bayern intensiv um die Dienste des Werkself-Coaches geworben haben. Die Münchner suchen ebenfalls einen neuen Cheftrainer, da Thomas Tuchel nach der laufenden Spielzeit ausscheidet. Doch Alonso erteilte sämtlichen Wechsel-Gerüchte am Freitag eine Absage.

FC Liverpool nimmt andere Kandidaten ins Visier

Letzte Woche habe er ein gutes Meeting mit der Vereinsführung gehabt. "Und ich habe sie informiert, als Trainer bei Leverkusen weiterzumachen", sagte der 42-Jährige, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2026 läuft, auf einer Pressekonferenz: "Mein Job ist hier definitiv noch nicht beendet und wir haben noch einiges vor."

Die Werkself hat in dieser Saison die Chance auf drei Titel und ist vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag (15:30 Uhr/Sky) noch ungeschlagen. Die Bundesliga führt Bayer mit zehn Punkten Vorsprung auf den FC Bayern souverän an. Im DFB-Pokal geht Leverkusen als haushoher Favorit ins Halbfinale gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf, im Europa-League-Viertelfinale wartet West Ham United.

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer soll der FC Liverpool sowieso bereits andere Wege eingeschlagen haben. Die "Times" will erfahren haben, dass Ruben Amorim vom Lissaboner Spitzenklub Sporting CP und Roberto De Zerbi vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion die Wunschliste anführen.