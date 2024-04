Überraschender Verkaufskandidat beim FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kingsley Coman (l.) hat beim FC Bayern großen Anteil an den Erfolgen der letzten Jahre

Der FC Bayern steht vor einem personellen Umbruch im Sommer. Unter den potenziellen Verkaufskandidaten befindet sich offenbar auch Kingsley Coman.

Laut "Sport Bild" würde der FC Bayern bei Kingsley Coman und Serge Gnabry im Falle eines "entsprechenden Angebots" zumindest über einen Verkauf nachdenken. Das Duo soll in München zu den Spitzenverdienern zählen.

Gnabry wurde in den vergangenen Wochen immer mal wieder als möglicher Abgangskandidat gehandelt. Rund um Coman kursierten dagegen eher weniger Gerüchte.

Der Franzose feierte am vergangenen Wochenende beim 0:2 gegen Borussia Dortmund sein Comeback. Der 27-Jährige hatte zuvor mehrere Wochen aufgrund eines Innenbandrisses gefehlt.

Gnabry musste in der laufenden Saison noch länger zuschauen. Der 28-Jährige wurde nach seiner Rückkehr in den letzten vier Pflichtspielen jeweils eingewechselt, erzielte dabei zwei Tore.

"Kingsley ist natürlich ein Riesenfaktor für uns. Serge war einer der Besten in der Vorbereitung und fehlt uns fast die ganze Saison. Die beiden sind super wichtig, sie haben Speed, Torgefahr und ein wahnsinniges Pflichtbewusstsein beim Verteidigen", sagte Thomas Tuchel unlängst über die beiden Flügelflitzer.

FC Bayern vor Umbruch - was passiert mit Coman und Gnabry?

Der Coach verlässt die Säbener Straße am Saisonende. In der Folge wird es wohl auch innerhalb des Kaders zu einem Umbruch kommen. Ob Coman (Vertrag bis 2027) und Gnabry (bis 2026) in diesem Zuge wechseln werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig ungewiss.

Coman hatte zu Jahresbeginn durchblicken lassen, dass ihn die Premier League reizen würde. "Was ich am Fußball liebe, ist die Intensität und die Herausforderung. Die Premier League ist eine der Ligen, wenn nicht sogar die Liga, mit den größten Herausforderungen und der höchsten Intensität", so der französische Nationalspieler gegenüber "Sky Sports".

Coman war 2015 von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt.