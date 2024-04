Spektakulärer Tausch-Deal zwischen FC Bayern und Barca?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka (l.) und Joshua Kimmich (r.) sollen sich im Blickfeld des FC Barcelona befinden

Dem FC Bayern wird seit Wochen großes Interesse an Ronald Araújo vom FC Barcelona nachgesagt. Die Katalanen liebäugeln ihrerseits wohl mit einem Tausch-Deal, so heißt es zumindest in neusten Transfer-Spekulationen aus Spanien.

Die Online-Zeitung "El Nacional" will wissen, dass Barca damit liebäugelt, im Gegenzug für Araújo einen Spieler vom FC Bayern loszueisen. Der finanziell angeschlagene Traditionsklub möchte zudem angeblich noch eine Ablöse einstreichen.

Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané und Jamal Musiala werden gleich vier Stars aufgeführt, an denen der FC Barcelona Interesse haben soll. Kimmich sei hierbei der größte Wunsch des spanischen Meisters, heißt es in dem entsprechenden Medienbericht weiter.

Der 29-Jährige ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Kimmich will seine sportliche Zukunft auch vom künftigen Trainer an der Säbener Straße abhängig machen.

Klappt ein Tausch-Deal mit Kimmich nicht, würde sich Barca um Musiala, Goretzka oder Sané bemühen, behauptet "El Nacional".

Will Ronald Araújo gar nicht zum FC Bayern?

Der FC Bayern wird schon seit Wochen mit Araújo in Verbindung gebracht. Laut "Mundo Deportivo" sind die Münchner im vergangenen Winter mit zwei Angeboten für den Innenverteidiger beim FC Barcelona abgeblitzt. Klubboss Joan Laporta betonte zuletzt noch, dass er von einem Araújo-Verbleib ausgehe.

Die spanische "Sport" berichtete zudem, der 25-Jährige denke nicht an einen Wechsel.

Araújo konzentriere sich demnach derzeit einzig und allein auf das Sportliche und das Erreichen der Ziele mit Barca im Saison-Endspurt. Auch darüber hinaus soll der Spieler aber keine Ambitionen hegen, die Katalanen zu verlassen.

Araújo ist vertraglich noch bis 2026 an den FC Barcelona gebunden. Die Gerüchte über einen möglichen Tausch mit dem FC Bayern könnten sich am Ende des Tages nur als Schall und Rauch entpuppen.