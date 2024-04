Bayer-Star lehnt Vertragsverlängerung ab

IMAGO/Mika Volkmann

Odilon Kossounou (2.v.r.) wird seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen wohl nicht verlängern

Um Odilon Kossounou von Bayer Leverkusen rankten sich zuletzt zahlreiche Gerüchte. Nun steht offenbar fest, dass der Innenverteidiger seinen Vertrag beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga wohl nicht verlängern wird.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur bei X berichtet, hat Kossounou ein Angebot von Bayer Leverkusen zur Vertragsverlängerung abgelehnt.

Demnach ist sogar möglich, dass der Ivorer seinen Vertrag bis 2026 bei der Werkself aussitzt, sofern er keinen passenden neuen Verein findet.

Wahrscheinlicher scheint aber wohl ein Wechsel. Kossounou soll unter anderem bei Real Madrid, dem FC Liverpool oder Manchester United auf dem Zettel stehen.

Angeblich fordern die Bayer-Bosse mindestens 60 Millionen Euro für den Afrika-Cup-Sieger.

Kossounou war im Sommer 2021 vom FC Brügge zu Bayer Leverkusen gewechselt. 23 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Der Abwehrspieler gehörte bis zum Jahreswechsel zum absoluten Stammpersonal in der Leverkusener Hintermannschaft.

Seit dem heimischen Afrika Cup, bei dem Kossounou mit der ivorischen Nationalmannschaft den Titel gewann, ist er allerdings auf das Abstellgleis geraten. In der Bundesliga stand der 23-Jährige nur gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) auf dem Platz. In der Europa League durfte er immerhin in beiden Achtelfinalspielen gegen Qarabag FK von Beginn an ran.

Zahlreiche Leverkusen-Stars wecken Interesse

Kossounou ist bei weitem nicht der einzige Leverkusen-Star, der bei anderen Topklubs auf dem Zettel stehen soll. Die "Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, dass an nahezu allen Leistungsträgern konkretes Interesse besteht.

Nationalspieler Jonathan Tah wird beim FC Bayern und beim FC Liverpool gehandelt, Jeremie Frimpong soll sich ebenfalls im Visier des deutschen Rekordmeisters sowie in dem von Real Madrid, dem FC Barcelona und Manchester United befinden.

Auch Exequiel Palacios oder Piero Hincapié könnten den Verein im Sommer verlassen.