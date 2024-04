Völler bestätigt "viele Anfragen" für Nagelsmann

IMAGO

Rudi Völler hofft auf einer Verlängerung von Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sowohl mit einem Wechsel zum FC Bayern als auch zum BVB in Verbindung gebracht. DFB-Direktor Rudi Völler reagierte nun auf die Gerüchte rund um die Nationalmannschaft.

"Wir haben schon vor den beiden erfolgreichen Länderspielen zum Ausdruck gebracht, dass wir uns vorstellen könnten, mit ihm bis zur nächsten Weltmeisterschaft weiterzumachen. Das wäre unser großer Wunsch", stellte Völler am Mittwoch vor dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf am "Sky"-Mikrophon klar.

Nagelsmann stehe den Signalen des DFB "natürlich" offen gegenüber, betonte der 63-Jährige weiter, gab allerdings zu: "Er hat viele Anfragen, aber er weiß natürlich, dass wir eine gute Mannschaft haben, mit der man auch in den nächsten Jahren ein bisschen was erreichen könnte."

Völler ergänzte: "Es ist die wichtigste Mannschaft in Deutschland, das hat man bei den beiden Länderspielen gemerkt, als diese Euphorie entstanden ist. Ich glaube, das gefällt ihm. Das müssen wir in Ruhe besprechen. Er kennt die Signale, dass wir gerne mit ihm weitermachen wollen."

Schon vor den Siegen in Frankreich und gegen die Niederlande hatte der DFB durchblicken lassen, mit Nagelsmann über die EM hinaus weitermachen zu wollen. "Er kann es", sagte Völler.

Auch Völler selbst sollte wie Nagelsmann eigentlich nur bis zum Ende der Europameisterschaft beim DFB bleiben. Längst gibt es aber den Gedanken, dass mit Völler darüber hinaus verlängert werden soll, auch Nagelsmann ist Befürworter dieser Idee. Völler gab darauf zumindest einen kleinen Hinweis. "Es gefällt mir im Moment, warten wir mal ab", sagte er.

Nagelsmann beim FC Bayern und BVB gehandelt

Nagelsmann wurde zuletzt beim FC Bayern als Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt. Der 36-Jährige arbeitete bereits von Juli 2021 bis März 2023 an der Säbener Straße. Sein Name wird rund ein Jahr nach seiner Freistellung wohl wieder in München diskutiert.

Auch Borussia Dortmund beobachtet den Bundestrainer Medienberichten zufolge genau, sollte man sich im Sommer von Edin Terzic trennen. Ebenfalls soll Manchester United die Fühler ausgestreckt haben.