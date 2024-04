Nur "Vorsichtsmaßnahme" beim FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ob Sané (li.) und Neuer dem FC Bayern in Heidenheim zur Verfügung stehen, ist noch offen

Ob der FC Bayern am Samstagnachmittag im Gastspiel beim 1. FC Heidenheim (15:30 Uhr) auf die Dienste der beiden Angreifer Leroy Sané und Kingsley Coman sowie von Torwart Manuel Neuer zurückgreifen kann, ist noch offen. Klar ist nur, dass der Trainingsabbruch des Offensiv-Duos am Dienstag weniger schlimm war als zuerst angenommen.

Der in dieser Saison immer wieder von argen Verletzungssorgen geplagte FC Bayern kann zumindest bei Leroy Sané und Kingsley Coman ein wenig auf- beziehungsweise durchatmen. Zwar hielten viele Beobachter am Dienstag den Atem an, als die beiden Angreifer das Training vorzeitig abbrachen, nachdem sie zunächst noch mit der Mannschaft trainiert hatten.

Wie der "kicker" am Mittwoch schreibt, handelte es sich beim Abbruch "nur um eine Vorsichtsmaßnahme", das Ganze sei aus Gründen der Belastungssteuerung geschehen und so eingeplant gewesen.

Nach dem Gang in die Kabine setzten Sané und Coman ihre Übungen im Innenbereich des Trainingszentrums fort.

Während "Bild" berichtet, dass es "unwahrscheinlich" sei, dass Sané am Samstag (15:30 Uhr) im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim spielen kann, gibt sich der "kicker" äußerst optimistisch. Im Fachmagazin heißt es, dass sowohl Coman als auch Sané - "Stand jetzt" - einsatzfähig sein werden. Allerdings werde der FC Bayern im Zweifel kein Risiko eingehen.

Der Grund: In der kommenden Woche steht das wichtige Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal an.

Neben Sané und Coman macht auch Manuel Neuer derzeit Sorgen. Der Keeper hatte sich im Kreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen und verpasste daher den Länderspiel-Doppelpack sowie das nachfolgende Bundesliga-Spiel gegen den BVB (0:2).

Neuer und FC Bayern entscheiden spontan

Weil auch für Neuer das Königsklassen-Duell mit den Gunners entscheidender ist als die Partie beim Aufsteiger Heidenheim, soll beim 38-Jährigen laut "kicker" erst relativ spontan und kurzfristig entschieden werden, ob der Torwart am Samstag auf dem Platz stehen wird.

Derzeit ist eher davon auszugehen, dass erneut Vertreter Sven Ulreich wie schon zuletzt gegen Dortmund zwischen den Pfosten steht.