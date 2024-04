Henriksen will "angreifen, angreifen, angreifen"

AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV

Bo Henriksen blickt angriffslustig auf das Saisonfinale

Bo Henriksen, Trainer beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05, blickt mit Vorfreude auf das Abstiegsduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98. "Es ist wie ein Finale", sagte der Däne vor der Heimpartie - und rief eine offensive Losung aus: "Wir wollen angreifen, angreifen, angreifen."

Den in der Tabelle auf dem Relegationsplatz 16 stehenden Mainzern bietet sich die Chance, Schlusslicht Darmstadt zu distanzieren. Die Lilien liegen derzeit sechs Punkte hinter dem FSV. Zugleich will Mainz in Schlagdistanz zum VfL Bochum bleiben, der als 15. sechs Punkte mehr als die Rheinhessen eingefahren hat. Henriksen betonte, dass sein Team sich vor dem Spiel auf sich selbst konzentrieren wolle: "Mutig zu sein, das ist der Schlüssel für uns."

Der Trainer kann dabei personell fast aus dem Vollen schöpfen. Am Samstag kehrt etwa der zuvor gelbgesperrte Dominik Kohr zurück. "Wir haben auch auf der Bank sehr viele Möglichkeiten", sagte Henriksen: "Das ist sehr wichtig für uns."