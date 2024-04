Bayern-Star sorgt für Interesse in Frankreich

IMAGO/Mladen Lackovic

Bouna Sarr (3.v.l.) wird den FC Bayern im Sommer verlassen

Bouna Sarr und der FC Bayern haben nie zusammengefunden. Der Rechtsverteidiger, der Anfang Oktober 2020 für acht Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, wird den Verein im Sommer verlassen. Interesse soll es aus Frankreich geben.

"Bouna Sarr ist ein dynamischer Rechtsverteidiger, der sehr gut zu unserer Spielauffassung passt. Er wird uns auf einer wichtigen Position helfen. Sarr bringt mit seinen 28 Jahren Erfahrung und Stabilität ein, zudem glauben wir, dass er sich beim FC Bayern noch einmal weiterentwickeln wird" - mit diesen Worten freute sich der mittlerweile geschasste Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Oktober 2020 über die Verpflichtung des Abwehrspielers.

Knapp vier Jahre später ist die Ernüchterung groß, der 32-Jährige wird als eines der größten Missverständnisse der jüngeren Vereinsgeschichte in die Annalen des FC Bayern eingehen.

Seit seiner Unterschrift kam der Rechtsverteidiger lediglich zu 33 Einsätzen (im Schnitt nur rund 39 Minuten pro Partie), erzielte dabei ein Tor und legte vier weitere vor.

Spielt Bouna Sarr nochmal für den FC Bayern?

Ob in der laufenden Spielzeit noch ein Einsatz im Trikot des FC Bayern dazu kommt, ist mehr als fraglich. Anfang Dezember riss sich Sarr im Training das Kreuzband. Mittlerweile arbeitet der 13-malige senegalesische Nationalspieler an seinem Comeback, zuletzt konnte er erstmals wieder Übungen mit dem Ball absolvieren.

Noch ist unklar, für welchen Klub Sarr in der kommenden Saison auflaufen wird. Wie "Foot Mercato" berichtet, sollen mehrere Vereine aus der französischen Ligue 1 Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des Spielers haben. Konkrete Namen nennt das Portal allerdings nicht.

Einen ähnlichen Vertrag wie in München wird Sarr aber wohl nicht mehr unterschrieben. In der bayerischen Landeshauptstadt verdiente er - so berichteten es in den vergangenen Jahren verschiedene Medien - rund drei Millionen Euro pro Saison. Finanziell hat sich die Zeit in München für Sarr also auf jeden Fall gelohnt.