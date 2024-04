Ex-Duo angeblich "Notfalllösung" bei Tuchel-Aus

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Klose und Gerland: Der Notfallplan beim FC Bayern?

Öffentlich hat der FC Bayern seinem Noch-Trainer Thomas Tuchel trotz der jüngsten Pleite eine Jobgarantie für die kommenden beiden Spiele in Champions League und Bundesliga gegeben, doch hinter den Kulissen wird offenbar bereits eine so genannte "Notfalllösung" besprochen, falls ein sofortiges Tuchel-Aus unabwendbar wird. Dieser Plan beinhaltet angeblich die Installation eines Duos mit Stallgeruch.

Auf Max Eberl kann sich Thomas Tuchel verlassen, jedenfalls in dessen Aufarbeitung der Pleite bei Aufsteiger Heidenheim am Wochenende (2:3). Der neue Sportvorstand des FC Bayern sparte nach dem Spiel, das die Münchner trotz klarer Führung noch verloren, nicht mit Kritik am Team und nahm stattdessen den Coach in Schutz.

"Es ist völlig klar, dass er [Thomas Tuchel, d.Red.] am nächsten Dienstag auf der Bank sitzt und am Samstag gegen Köln auf der Bank sitzt", sagte Eberl und gab dem Trainer damit eine Jobgarantie für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal (9.4., 21 Uhr) und das Heimspiel gegen den Effzeh (13.4., 15:30 Uhr), wo Tuchel aufgrund einer Gelbsperre von der Tribüne aus coachen müsste. Allerdings ließ sich der Sportvorstand auch ein kleines Hintertürchen offen.

Auf die Frage, ob Tuchel bei anhaltend negativen Leistungen und Ergebnissen (vorzeitig) gehen muss, sagte er: "Das kann ich so abschließend nicht beantworten."

FC Bayern: Kommt die "Idealbesetzung"?

Und genau hier setzt die "Münchner Abendzeitung" an. Nach Informationen des Blattes gibt es in der Chefetage des deutschen Rekordmeisters Gedankenspiele, wie ein schnelles Tuchel-Aus bei einem "totalen Super-Gau" personell abgefedert werden könnte. Dieses beinhaltet gleich zwei Akteure, die bereits in der Vergangenheit beim FC Bayern in verschiedenen Funktionen aktiv waren.

Namentlich sind das Miroslav Klose, früher als U17-Coach der Münchner aktiv und später in der Sieben-Titel-Saison Co-Trainer unter Hansi Flick sowie der ehemalige Leiter der Nachwuchsabteilung und mehrfache Co-Trainer Hermann Gerland.

Letztgenannter war am Wochenende auch von Lothar Matthäus ins Spiel gebracht worden. "Hermann Gerland wäre für mich eine Idealbesetzung für diese kurze Zeit, wo es eben in der Mannschaft nicht mehr stimmt. Denn er kann die Stimmung drehen und die Stimmung, dieser Zusammenhalt, das ist wichtig", sagte Matthäus am Sonntag bei "Sky".

Ob diese "Notfalllösung", wie die "AZ" sie bezeichnet, zum Tragen kommen kann, ist offen. Während Ex-Bayern-Stürmer Klose derzeit vereinslos und ohne Traineramt ist nach seinem Aus beim SCR Altach im März 2023, befindet sich Gerland beim Deutschen Fußball-Bund unter Vertrag und betreut dort die deutsche U21-Nationalmannschaft als Co-Trainer. Bislang ist nicht bekannt, ob der DFB Gerland freigeben würde.