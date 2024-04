HSV-Coach will BVB-Star: "Hole ihn sogar persönlich ab"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Youssoufa Moukoko (l.) ist beim BVB nur Ergänzungsspieler

Youssoufa Moukoko gilt bei Borussia Dortmund seit Jahren als absolutes Top-Talent, debütierte bereits als 16-Jähriger in der Fußball-Bundesliga. In der laufenden Saison ist die Entwicklung bei dem Stürmer aber eindeutig ins Stocken geraten, kommt er über die Rolle des Ersatzspielers beim BVB doch nicht mehr hinaus. In der zweiten Liga würde ihn ein Cheftrainer derweil mit Kusshand nehmen: Steffen Baumgart vom Hamburger SV.

Schon in seiner Zeit als Coach beim 1. FC Köln hatte sich Baumgart für einen Transfer von Moukoko stark gemacht, der als 19-Jährige noch immer großes Entwicklungspotenzial besitzt.

Jetzt hat sich Baumgart auch in seiner neuen Funktion als Cheftrainer beim Hamburger SV über den BVB-Youngster geäußert, der es in der laufenden Spielzeit auf gerade einmal zwei Startelf-Einsätze in der Bundesliga bringt.

"Geben Sie mir die Telefonnummer. Geben Sie mir die Möglichkeit, ihn zu bekommen. Ich hole ihn sogar persönlich ab", meinte der 52-Jährige, als er nach dem HSV-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) auf den WM-Fahrer von 2022 angesprochen wurde.

Baumgart machte dabei aus seinen Avancen um Moukoko überhaupt keinen Hehl: "Dass ich über ihn jedes Jahr nachdenke, ist kein Geheimnis. Wenn da eine Möglichkeit besteht, würde ich es sehr gerne machen."

Moukoko hat noch BVB-Vertrag bis 2026

Ob sich der Dortmunder einen Tapetenwechsel in Richtung Hamburger SV vorstellen könnte, sollte der HSV doch noch den lang ersehnten Aufstieg zurück in die Bundesliga schaffen, ist aktuell noch unbekannt.

Fakt ist, dass der Teenager mit seiner derzeitigen Situation unter BVB-Cheftrainer Edin Terzic unzufrieden ist. Moukoko spielt bereits seine vierte Bundesliga-Saison im schwarz-gelben Trikot. Im letzten Spieljahr stand er noch bei sieben Treffern in 26 Liga-Spielen, wurde mit seinem Siegtor gegen FC Schalke 04 im September 2022 sogar zum gefeierten Derbyhelden.

Vertraglich ist Moukoko noch bis 2026 an Borussia Dortmund gebunden. Beim HSV würde ihn Steffen Baumgart auch als Leihspieler für eine Saison ohne Zweifel nehmen und schob in Richtung des Mittelstürmers ein: "Die Frage ist, ob er sich das zutraut und ob er das auch will."