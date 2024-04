IMAGO/Mika Volkmann

Mats Hummels spielt mit dem BVB am Mittwochabend in Madrid

Während Borussia Dortmund in der Bundesliga zuletzt einen derben Rückschlag kassierte und nach der 0:1-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart nur noch Tabellenfünfter ist, haben die Schwarz-Gelben in der Champions League weiterhin alle Chancen auf einen großen Coup. Am Mittwochabend tritt der BVB zum Viertelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid an und will dort für eine gute Ausgangsposition für das Rückspiele eine Woche später sorgen. Wo wird Atlético gegen den BVB live im Fernsehen und Stream gezeigt?

So mäßig die Bundesliga-Spielzeit 2023/2024 aus Sicht von Borussia Dortmund auch läuft: In der Champions League zeigen die Westfalen regelmäßig Top-Leistungen, zogen zuletzt völlig verdient in die Runde der letzten Acht ein.

Nachdem in der laufenden Königsklassen-Saison unter anderem schon die AC Mailand, Newcastle United und die PSV Eindhoven aus dem Weg geräumt wurden, soll nun mit Atlético Madrid eine weitere europäische Top-Mannschaft folgen.

Atleti schaltete im Achtelfinale mit Inter Mailand immerhin den Vorjahres-Finalisten aus, hatte sich zuvor in der Gruppenphase gegen Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam und den FC Celtic als Gruppensieger durchgesetzt.

In der spanischen Meisterschaft hingegen hat die Mannschaft von Startrainer Diego Simeone derzeit einige Probleme, kämpft als Tabellenvierter ebenso wie der BVB noch um die erneute Champions-League-Qualifikation.

Behält der BVB im stimmungsvollen Cívitas Metropolitano die Nerven? Holt sich Atlético Madrid den Hinspielsieg gegen den Gast aus Dortmund? Und wo wird die Partei Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Atlético Madrid vs. BVB live im TV und Stream