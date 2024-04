Düstere Prognose für FC Bayern und BVB

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Beim FC Bayern brennt der Baum

Der frühere französische Nationalspieler Ludovic Giuly räumt sowohl dem FC Bayern gegen den FC Arsenal als auch dem BVB gegen Atlético Madrid keine großen Chancen aufs Weiterkommen im Champions-League-Viertelfinale ein.

Mit Blick auf das Duell der Münchner gegen den formstarken Tabellenführer der englischen Premier League sagte der 47-Jährige dem Portal "Wettbasis.com": "Auf diese Paarung bin ich besonders gespannt, denn ich will sehen, ob Arsenal mittlerweile soweit ist, auch international gegen hochkarätige Gegner, wie eben den FC Bayern, zu bestehen."

In München herrsche "viel Unruhe", urteilte Giuly, der 2006 mit dem FC Barcelona die Königsklasse gewann. "Womöglich kommt diese Partie für Arsenal zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine also, dass es Arsenal unter die letzten Vier packen wird."

Im Kräftemessen zwischen Borussia Dortmund und Atlético Madrid sieht Giuly die Spanier als "leichter Favorit". Der BVB habe zwar seine "Todesgruppe" gegen Paris Saint-Germain, die AC Milan sowie Newcastle United gewonnen und gezeigt, dass er in Top-Spielen "über sich hinauswachsen kann". Dennoch lautet Giulys Prognose: "Am Ende werden sich die Madrilenen aufgrund ihrer größerer Erfahrung durchsetzen."

"Vorgenommenes Finale" in der Champions League

Ins Schwärmen geriet der Ex-Profi bei seinem Tipp für die Partien zwischen Real Madrid und Manchester City. Das Duell sei "ein vorweggenommenes Finale", beide Teams die "haushohen Favoriten" auf den Champions-League-Titel 2023/2024.

Er sehe "leichte Vorteile" bei den Engländern, vor allem wegen der Ausfälle prominenter Real-Stars wie David Alaba und Thibaut Courtois, sagte Giuly. "Auch wenn man der Titelverteidiger ist, habe ich den Eindruck, dass der Hunger und die Gier bei City nach wie vor sehr groß sind. Insofern wird City weiterkommen."

In der vierten Viertelfinalpaarung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona erwartet Giuly ein Kopf-an-Kopf-Rennen. "Ich gehe von zwei engen Spielen aus. Bei beiden Mannschaften geht die Formkurve in den vergangenen Wochen steil nach oben."

Letztlich werde sich PSG aber durchsetzen, "weil man in Kylian Mbappé einen Unterschiedsspieler in seinen Reihen hat, der allein für die Schlüssel-Momente sorgen kann", so Giuly.