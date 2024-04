"Unwürdig": Nächste verbale Ohrfeige für den FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Lange Gesichter beim FC Bayern

Wer hätte das gedacht? Obwohl im vergangenen Sommer der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte eingetütet wurde, scheint der FC Bayern auf höchstem Niveau nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Nach den jüngsten Nicht-Leistungen gegen den BVB (0:2) und den 1. FC Heidenheim (2:3) geht Kultcoach Peter Neururer mit dem Rekordmeister hart ins Gericht.

"Jeder einzelne Feldspieler des FC Bayern sollte sich nicht nur hinterfragen, sondern nach dem, was in Heidenheim abgeliefert wurde, auch schämen", verdeutlichte der 68-Jährige in seiner "Wettfreunde"-Kolumne.

Beim Aufsteiger hatten die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel zur Pause mit 2:0 geführt, die Partie nach dem Seitenwechsel aber komplett aus der Hand gegeben.

Grund genug für Neururer, mit den Münchner Profis abzurechnen. "Bayern kann Spiele verlieren, doch die Art und Weise ist einfach unwürdig", stellte der ehemalige Übungsleiter des VfL Bochum klar.

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim formstarken Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal betonte Neururer zwar, noch "Hoffnung" zu haben, dass die Bayern die nächste Runde erreichen. Dafür müsse sich allerdings einiges ändern.

Sein düsteres Fazit: "Bayern München hat nach dem Abgang von Julian Nagelsmann einen Imageschaden erlitten. Seitdem ist unvorstellbar, was beim deutschen Rekordmeister passiert."

FC Bayern weiter auf Trainersuche

16 Punkte trennen den FC Bayern mittlerweile von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Schon am kommenden Wochenende kann die Werkself die Meisterschaft im Heimspiel gegen Werder Bremen eintüten.

Längst steht fest, dass in München ein personeller Umbruch erfolgen muss und wird. Coach Tuchel wird den Klub spätestens zum 30. Juni verlassen, auch mehrere gestandene Spieler sollen verkauft werden, um Platz für Neuzugänge zu schaffen.

Wer Tuchel an der Säbener Straße ersetzen wird, ist unklar. Wunschkandidat Xabi Alonso hat sich für einen Verbleib in Leverkusen entschieden. Spekuliert wird u.a. über eine Rückkehr von Julian Nagelsmann, der aktuell noch als Bundestrainer beschäftigt ist.