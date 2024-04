Zukunftsplan mit Julian Nagelsmann durchgesickert

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Nationalmannschaft oder FC Bayern heißt es wohl für Julian Nagelsmann

Ob sich Julian Nagelsmann für eine Fortsetzung seiner Arbeit bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft oder doch für eine Rückkehr zum FC Bayern entscheidet, ist derzeit offen. Allerdings sickert zumindest durch, wie es in Sachen Zukunftsplanung beim 36-Jährigen weitergeht.

Laut "Bild" steht in den kommenden zwei bis drei Wochen ein Gespräch zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Nagelsmann an, in dem es um seinen möglichen Verbleib über die Heim-EM im Sommer hinaus gehen soll.

Bereits vor dem Turnier will der Bundestrainer Klarheit, eine andere Option als die Weiterführung seines DFB-Engagements und eine erneute Amtsübernahme beim deutschen Rekordmeister scheint derzeit konkret nicht auf seinem Tisch zu liegen.

Zumindest nicht nachteilig aus DFB-Sicht dürfte sich im Werben um Nagelsmann die Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Rudi Völler bis 2026 auswirken, die am Montag offiziell bestätigt wurde.

FC Bayern oder Nationalmannschaft? Tauziehen um Julian Nagelsmann

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig sagte, er hoffe auf ein "positives Signal" im Poker um den begehrten Coach. Völler selbst gab sich jedoch zurückhaltender. "Für einen jungen erfolgreichen Trainer ist es schwierig, sich zu entscheiden, wenn du so viele Angebote hast", so der 63-Jährige.

Auf der anderen Seite waren nach dem Bekenntnis von Wunschkandidat Xabi Alonso zu Bayer Leverkusen zuletzt auch Spekulationen um eine mögliche Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern lauter geworden. Diese sei "die wahrscheinlichste Lösung" für die Trainerfrage an der Säbener Straße, sagte "Sky"-Experte Dietmar Hamann. "Was ich höre, kann er sich das sehr gut vorstellen."

Nagelsmann hatte im Frühjahr 2023 seinen Hut beim FC Bayern nehmen müssen, obwohl das Team damals noch in allen Wettbewerben Titelchancen hatte. Nachfolger Thomas Tuchel steht schon wieder vor dem Aus in München. Die Trennung zum Saisonende trotz laufenden Vertrags bis 2025 wurde bereits vor Wochen kommuniziert.