Das sagt Nagelsmann zur Krise des FC Bayern

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Julian Nagelsmann vertraut den Stars des FC Bayern

Obwohl es beim FC Bayern sportlich nicht rund läuft, setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf die Spieler des Rekordmeisters.

Das machte Nagelsmann bei einem Treffen der EM-Trainer in Düsseldorf deutlich. "Die Bayern-Spieler sind alle sehr erfahren, können gut trennen, wenn es im Verein mal nicht läuft. Trotzdem haben sie eine Qualität, die uns im Nationalteam helfen wird", wird der 36-Jährige von der "Bild" zitiert.

Nagelsmann weiter: "Es gibt Spieler, die gerne zu uns kommen, wenn es im Klub nicht gut läuft. Das könnte beim FC Bayern gerade der Fall sein."

Anders herum sei das beim VfB Stuttgart der Fall. "Es gibt auch Spieler, die nehmen den Schwung vom Verein mit", sagte Bundestrainer, betonte jedoch: "Ich bewerte eigentlich generell nicht die sportliche Situation der Klubs, sondern die der einzelnen Spieler. Natürlich bedingt das eine das andere, man sieht es am VfB."

Der FC Bayern hat zuletzt zwei Spiele in Folge verloren. Gegen Borussia Dortmund musste man sich mit 0:2 geschlagen geben. Beim 1. FC Heidenheim blamierten sich die Münchner (2:3) nachdem eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben wurde.

Rückkehr zum FC Bayern? Das sagt Nagelsmann

Bei dem Treffen hatte sich Nagelsmann auch über die Gerüchte über eine Rückkehr zum FC Bayern geäußert. "Ich habe kein schriftliches Angebot vorliegen und es gab jetzt auch keine Gespräche", antwortete der Bundestrainer auf entsprechende Frage von RTL/ntv und sport.de.

Irgendwann werden vielleicht ein paar Vereine kommen, "aber aktuell ist es nicht so, dass ich etwas Unterschriftfertiges vorliegen habe und ich sage: 'Ok jetzt schlage ich zu'", so Nagelsmann weiter: "Ich bin immer noch in der Phase, mir Gedanken mache, wie es aus beruflicher Sicht weitergeht."

Er werde sich dazu äußern, "wenn die Gedanken zu Ende sind", stellte er klar.