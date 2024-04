Trainer-Aussichten des FC Bayern "echt düster"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sagt auch Julian Nagelsmann (l.) dem FC Bayern ab?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Trainer Thomas Tuchel stellen sich dem FC Bayern derzeit zahlreiche Hürden in den Weg. Ein Insider hat keine guten Nachrichten für den deutschen Rekordmeister.

"Die neue Problematik ist, dass Rudi Völler beim DFB verlängert hat. Das darf man auch als Zeichen an Julian Nagelsmann verstehen, beide haben ein enges Verhältnis. Wenn Völler jetzt zeigt, ich bleibe beim DFB, ich bleibe bei der Nationalmannschaft, dann hat auch Nagelsmann ein Argument mehr dafür, zu bleiben", sagte "Sport1"-Reporter Stefan Kumberger.

Völlers neuer Vertrag beim DFB läuft bis 2026. "Bild" berichtete, in den kommenden zwei bis drei Wochen plane der Verband auch Gespräche mit Nagelsmann über seine Zukunft. Angeblich wird sich der 36-Jährige zwischen zwei Optionen entscheiden: der Fortsetzung seiner Arbeit als Bundestrainer und einer Rückkehr zum FC Bayern.

Sollten sich die Münchner von ihrem Ex-Coach ebenfalls eine Absage einhandeln, würde die Liste der möglichen Trainer-Optionen bedenklich klein werden. "Langsam sieht es beim FC Bayern echt düster aus", urteilte Kumberger.

FC Bayern: Nur noch ein Trainer-Kandidat übrig?

Xabi Alonso, Ralf Rangnick und womöglich auch Nagelsmann seien nicht zu bekommen. Übrig als Kandidat bliebe dann lediglich Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), so der Journalist.

Nagelsmann hatte sich am Montag am Rande des EM-Workshops der Nationaltrainer in Düsseldorf auf Nachfrage von RTL/ntv und sport.de zu seiner Zukunft geäußert. Er hielt sich dabei aber bedeckt.

"Ich habe kein schriftliches Angebot vorliegen und es gab jetzt auch keine Gespräche", so Nagelsmann. Irgendwann werden vielleicht ein paar Vereine kommen, "aber aktuell ist es nicht so, dass ich etwas Unterschriftfertiges vorliegen habe und ich sage: 'Ok jetzt schlage ich zu'", erklärte er weiter. "Ich bin immer noch in der Phase, mir Gedanken mache, wie es aus beruflicher Sicht weitergeht."

Er werde sich dazu äußern, "wenn die Gedanken zu Ende sind", stellte Nagelsmann klar.