Schalke droht der Super-Gau

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der FC Schalke 04 kämpft um den Klassenerhalt

Der FC Schalke 04 kämpft um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Sollten die Königsblauen tatsächlich absteigen, droht der Super-Gau.

Laut der "Sport Bild" fährt der FC Schalke 04 derzeit einen "Hochrisiko-Kurs". Demnach steht der Klub personell vor dem Nichts, sollte das Worst-Case-Szenario Abstieg eintreten.

Einerseits würde Trainer Karel Geraerts Schalke verlassen, so das Blatt. Andererseits besitze kein einziger Spieler - auch nicht aus dem Nachwuchs - einen gültigen Vertrag für die 3. Liga.

Hinzu kommt, dass auch der sportlichen Führung ein Zusammenbruch drohen würde. Dem Bericht zufolge würde Sportdirektor Marc Wilmots die Knappen bei einem Gang in die dritthöchste deutsche Spielklasse verlassen.

Außerdem wäre der Plan mit der neuen Scouting-Abteilung rund um Ben Manga hinfällig. Im Rahmen der Umstrukturierung ist Schalke nämlich von einem Klassenerhalt ausgegangen.

Manga jedoch, der als Direktor Kaderplanung fungieren soll, will "WAZ" und "Sport Bild" zufolge abwarten, ob Schalke die Liga hält. Das Team rund um den früheren Chefscout von Eintracht Frankfurt und ehemaligen Funktionär des FC Watford wurde aber teils schon in Gelsenkirchen engagiert.

Raffael Tonello beispielsweise, mit dem Manga bereits in Frankfurt und in Watford zusammenarbeitete, heuerte als Nachwuchsleiter an. Weitere Vertraute des 50-Jährigen sollen folgen.

Doch auch die Verträge des Manga-Teams haben wohl nur eine Gültigkeit für die 2. Bundesliga.

Steigt der FC Schalke 04 ab?

Für den FC Schalke 04 ist es also umso wichtiger, den Klassenerhalt so schnell wie möglich einzutüten. Dann kann auch Manga seine Arbeit aufnehmen.

Der Revierklub liegt in der 2. Bundesliga nach 28 Spieltagen mit 32 Zählern lediglich auf dem 13. Platz. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte, das Polster zum Relegationsrang beträgt zwei Zähler.