Nächstes Top-Talent vor Abgang vom BVB

IMAGO/Thomas Bielefeld

Verlässt Rafael (M.) Lubach den BVB?

Borussia Dortmund gibt offenbar erneut einen hochgehandelten Nachwuchsspieler ab. Immerhin winkt dem BVB eine Ablösesumme für das Top-Talent.

Die Rede ist von Rafael Lubach, der als Sechser zu den festen Größen in der U19 der Schwarz-Gelben zählt. Dennoch stehen die Zeichen zwischen dem 19-Jährigen und dem BVB auf Trennung, schreiben die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten".

Demnach haben die Borussen den auslaufenden Vertrag von Lubach dank einer vereinsseitigen Option kürzlich bis 2025 verlängert. Dem Spieler selbst wird ein Wechselwunsch nachgesagt. Sollte es zu einem Transfer kommen, winkt dem BVB eine Ablöse in unbekannter Höhe.

Trotz seiner starken Leistungen in der U19 hätte Lubach im Falle eines Verbleibs in Dortmund in der kommenden Saison wohl einen schweren Stand.

Dem Bericht zufolge trauen die BVB-Verantwortlichen ihm den Sprung zu den Profis noch nicht zu. Lubach wäre vor diesem Hintergrund für die U23 in der 3. Liga eingeplant, hätte dort aber mit Danylo Krevsun und Kjell Wätjen hochkarätige und ebenfalls sehr talentierte Konkurrenz auf seiner Position.

U19 des BVB hat große Ziele

Eine schnelle Entscheidung, wie und vor allem bei welchem Verein es für Lubach 2024/2025 weitergeht, ist anscheinend nicht zu erwarten. Zunächst will sich der U19-Nationalspieler auf die anstehenden sportlichen Herausforderungen mit den A-Junioren des BVB konzentrieren.

Den Titel in der A-Junioren Bundesliga West haben die Dortmunder bei 16 Punkten Vorsprung auf "Verfolger" Bayer Leverkusen so gut wie sicher. Die Blicke des BVB gehen entsprechend bereits zur Meisterrunde, in der in den Halbfinalspielen (15./19. Mai) voraussichtlich Hertha BSC der Gegner sein wird - und das Finale das klare Ziel ist.

Sollte Lubach den BVB tatsächlich verlassen, wäre das nicht der erste Abgang eines vielversprechenden Talents in der letzten Zeit.

Im Winter wechselte Abwehr-Juwel Hendry Blank für satte sieben Millionen Euro zu Red Bull Salzburg. Den Franzosen Soumaïla Coulibaly gab der BVB zudem zunächst per Leihe an Royal Antwerpen ab. Die Kaufoption der Belgier soll bei zwölf Millionen Euro liegen.