Frankfurt will bei Ekitiké "eine Lösung finden"

IMAGO/Oliver Vogler

Bleibt Hugo Ekitiké langfristig bei Eintracht Frankfurt?

Bis zum Saisonende ist Hugo Ekitiké von Paris Saint-Germain an Eintracht Frankfurt verliehen. Auch wenn der Youngster noch nicht wirklich eingeschlagen hat, hofft die SGE auf eine weitere Zusammenarbeit.

Das bestätigte Sportvorstand Markus Krösche. "Wir sind sehr optimistisch, dass wir da eine Lösung finden werden und er längerfristig bei uns bleibt, weil wir an Hugo glauben", sagte er im Interview mit "Sky".

Als man sich für eine Leihe von Ekitiké entschieden habe, sei man sich darüber bewusst gewesen, "dass er eine gewisse Anlaufzeit braucht". Bei PSG habe der Franzose zuvor schließlich kaum Spielpraxis gesammelt.

"Wenn ein junger Spieler nur trainiert und nicht spielt, dann fehlt der Rhythmus. Diesen Rhythmus muss man sich erarbeiten. Darüber hinaus kommt er in eine andere Liga, die andere Anforderungen hat", so Krösche.

Seit seinem Wechsel Anfang Februar bestritt Ekitiké zehn Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt, von Beginn an durfte er nur zwei Mal ran. Ein Treffer ist dem Mittelstürmer dabei noch nicht gelungen. Lediglich eine Vorlage steht zu Buche.

"Für uns ist das ganz normal, dass er Entwicklungszeit braucht und dass da auch Schwankungen drin sind", merkte Krösche an.

Situation bei Eintracht Frankfurt "nicht ganz so einfach"

Die Verletzung von Sasa Kalajdzic sei für die Entwicklung von Ekitiké zudem "unglücklich". Die Leihspieler von den Wolverhampton Wanderers, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, sollte den Youngster an den Hand nehmen und an das Bundesliga-Niveau heranführen.

"Nun musste Hugo öfter und früher ran. Das ist für so einen jungen Spieler nicht so ganz einfach", betonte Krösche, stellte jedoch klar: "Wir sind von Hugo total überzeugt. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Wenn wir jetzt eine Lösung finden und er längerfristig bei uns bleibt, dann glaube ich, werden wir noch sehr viel Spaß haben an ihm in den nächsten Jahren."