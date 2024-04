Dárdai-Beben bei Hertha BSC bahnt sich an

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Márton Dárdai könnte Hertha BSC im Sommer verlassen

Bei Hertha BSC tummelten sich in dieser Saison gleich vier Mitglieder der Familie Dárdai. Doch damit könnte bald Schluss sein. Ein Sohn von Trainer Pál hat bereits seinen Abschied verkündet. Nun könnte ein weiterer hinzukommen.

Nach Informationen der "Bild" hat Abwehrspieler Márton Dárdai Interesse in der Bundesliga geweckt. Der FC Augsburg soll sich derzeit intensiv um den 22-Jährigen bemühen. Zwei Millionen Euro sei man beim FCA bereit, für den ungarischen Nationalspieler zu zahlen.

Schon Januar hatte es eine Kontaktaufnahme zwischen dem Bundesligisten und Herthas Eigengewächs gegeben. Damals scheiterte ein Deal aber, weil die Berliner keinen Ersatz für die zweite Saisonhälfte fanden.

In Augsburg treibt laut "Bild" ein ehemaliger Hertha-Mitarbeiter die Verpflichtung nun erneut voran. Babacar Wane war einst Chefscout in der Hauptstadt, verließ den Klub aber im Zuge der Bobic-Entlassung. Seit März arbeitet der gebürtige Mauretanier für die Fuggerstädter.

Noch hat Hertha im Poker um Márton Dárdai aber wohl nicht aufgegeben. Wie der "kicker" schreibt, hofft man an der Spree weiter auf eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrages.

Ende der Dárdai-Ära bei Hertha BSC

Die Gespräche könnten aber zäh werden. Da der Trainer-Sohn jüngst für Ungarn debütierte, ist eine Teilnahme an der EM-Endrunde im Sommer denkbar. Bis dahin wird der 22-Jährige kein neues Arbeitspapier unterschreiben, heißt es.

Sollte Márton Dárdai den Klub tatsächlich nach der Saison verlassen, würde er dem Vorbild seines Bruders folgen. Anfang April hatte der VfL Wolfsburg bekanntgegeben, dass Bence Dárdai im Sommer zu den Niedersachsen kommt.

Die "Bild" munkelt, dass neben den zwei Kindern auch Vater Pál bei der Hertha bald Geschichte sein könnte. Der Trainer gilt als angeschlagen. Angeblich sondiert der Klub bereits den Trainermarkt auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger.

Es sei ein realistisches Szenario, dass es in der kommenden Saison in Flügelspieler Palkó nur noch einen Dárdai bei der Hertha gibt, so "Bild".