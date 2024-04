Medien: Baldiger Götze-Abschied in die USA "gut möglich"

IMAGO/H. Langer

Mario Götze spielt seit 2022 bei Eintracht Frankfurt

Mario Götze ist auch in seiner zweiten Spielzeit bei Eintracht Frankfurt einer der Leistungsträger der Hessen. An 25 der 28 Bundesliga-Spieltage stand der WM-Held von 2014 auf dem Rasen, erzielte dabei drei Tore. Doch wie geht es weiter mit dem 31-Jährigen, der in Frankfurt noch einen laufenden Vertrag bis 2026 besitzt?

Im Gegensatz zu den Routiniers Sebastian Rode und Makoto Hasebe, die ihre Laufbahn bei der SGE nach der laufenden Spielzeit sicher beziehungsweise wahrscheinlich beenden werden, soll Götze auch weiterhin eines der Gesichter der Frankfurter Eintracht bleiben.

Der 66-malige Nationalspieler soll auch weiterhin in der Mittelfeld-Zentrale der Hessen schalten und walten, ist unter Cheftrainer Dino Toppmöller und Sportvorstand Markus Krösche fest eingeplant.

Doch wie beurteilt der Ex-Star des BVB und FC Bayern seine eigene Situation in Frankfurt. Grundsätzlich hat Götze in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er sich bei den Adlerträgern seit seinem Wechsel von PSV Eindhoven an den Main sehr wohl fühle. Er unterstrich das zumeist auch mit konstanten Leistungen, die ihn sowohl unter Toppmöller als auch unter dessen Vorgänger Oliver Glasner einen Stammplatz einbrachten.

US-Wechsel im Januar 2025 für Götze wohl vorstellbar

Sollten die Frankfurter den sechsten Tabellenplatz und damit die sichere Qualifikation für den Europapokal aber noch verspielen, könnte es bei Götze noch zu einem Umdenken kommen.

Mittelfristig kann sich der Mittelfeldmann ohnehin noch einen Wechsel in die Major League Soccer in die USA vorstellen, wie er selbst bereits ausführte.

Laut eines jüngsten "Bild"-Berichts ist es sogar "gut möglich", dass Götze schon "bald" eine neue Herausforderung in den Vereinigten Staaten suchen wird.

Als frühester Zeitpunkt für einen US-Wechsel gilt dabei Winter-Transferphase 2025, bevor in der MLS die neue Saison starten wird.