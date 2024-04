Rangnick bleibt wohl trotz Dementi Thema beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ralf Rangnick ist einer der Topkandidaten für das Traineramt beim FC Bayern

Nachdem es zuletzt öffentlich noch so klang, als habe sich der FC Bayern von Ralf Rangnick einen Korb eingefangen, scheint die Lage hinter den Kulissen ganz anders auszusehen. Laut einem Bericht von jenseits der Alpen ist ein Engagement des derzeitigen österreichischen Nationaltrainers beim deutschen Rekordmeister weiterhin möglich.

Heuert Ralf Rangnick doch beim FC Bayern an? Der Bundesliga-erfahrene Coach gilt laut dem Fachmagazin "kicker" als einer von drei Hauptkandidaten für das ab Sommer offene Amt bei den Münchnern. Neben Rangnick sind das noch der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann und Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion.

Noch vor wenigen Tagen bekamen die Verantwortlichen des FC Bayern auf ihrer Trainersuche-Mission zwar einen Dämpfer, als Rangnick auf eine entsprechende Frage von RTL/ntv und sport.de beim Workshop der EM-Trainer in Düsseldorf antwortete: "Es gibt überhaupt keinen Grund, darüber auch nur nachzudenken, geschweige denn zu reden."

Er sei Nationaltrainer Österreichs und das "sehr gerne" und mit "Leib und Seele." "Wir freuen uns extrem auf die EM und danach dann auf die WM-Quali. Österreich war viele Jahre nicht mehr bei einer WM dabei. Auch das war einer der Gründe, warum ich mich damals für Österreich entschieden habe." Mit dem FC Bayern beschäftige er sich nicht. "Warum auch?", sagte er auf Nachfrage.

Aber: Wie der österreichische "Kurier" erfahren hat, bleibt Rangnick trotz der öffentlichen Äußerungen Kandidat beim deutschen Rekordmeister.

Demnach gibt es Kontakt zwischen Rangnick und den Bayern-Bossen, innerhalb diesem habe der 65-Jährige nicht kategorisch ausgeschlossen, den Job in München nach der EM zu übernehmen.

In Österreich und beim ÖFB sei man derweil beunruhigt, dass man Rangnick verlieren könnte. Andererseits habe man aber auch berechtigte Hoffnung, dass der Deutsche bleibt, weil er ein Trainer sei, der bei einer neuen Aufgabe keinerlei Kompromisse eingehe, was seine Ideen, die Strukturen im (neuen) Klub und das Personal angeht.

Fans des FC Bayern wollen lieber Rangnick als De Zerbi

Gut möglich also, dass er allein deswegen das Amt beim FC Bayern am Ende nicht als passend erachtet, so der Bericht.

In einem Fan-Voting bei sport.de, wer neuer Trainer in München werden soll, bekam Rangnick 40 Prozent Zustimmung und landete damit auf Rang vier. Vor ihm landete Hansi Flick auf Platz 3 (48 Prozent), Zinédine Zidane auf Platz 2 (56 Prozent). Der bereits erwähnte Mit-Kandidat Nagelsmann wurde mit 59 Prozent Zustimmung an die Spitze gewählt. Der ebenfalls gehandelte De Zerbi musste sich mit 37 Prozent hinter Rangnick einordnen.