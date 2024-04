Hier läuft BVB gegen Atlético Madrid live im TV und Stream

IMAGO/Senis / Cebolla / ALFAQUI

Der BVB empfängt Atlético Madrid am Dienstagabend um 21 Uhr

Dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und eines späten Tores von Sébastien Haller darf sich Borussia Dortmund im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League doch noch Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen. Vor heimischer Kulisse muss der BVB allerdings ein 1:2 aus dem Hinspiel bei Atlético Madrid wettmachen. Wo wird die Partie live im TV und im Stream gezeigt?

So durchwachsen die Bundesliga-Spielzeit 2023/2024 aus Sicht von Borussia Dortmund auch läuft: In der Champions League zeigten die Westfalen regelmäßig Top-Leistungen und zogen verdient in die Runde der letzten Acht ein.

Im Viertelfinalhinspiel in Madrid unterliefen den Borussen allerdings teils haarsträubende Fehler, mit dem 0:2-Rückstand zur Pause waren die Schwarz-Gelben sogar noch gut bedient. Die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang schürte dann allerdings wieder Hoffnung darauf, dass man das Ruder in Dortmund wieder herumreißen kann.

Zumal den Gästen Mit Samuel Lino einer der beiden Torschützen des Hinspiels nicht zur Verfügung steht. Der Brasilianer kassierte beim Sieg gegen den BVB seinen dritte Gelbe Karte der laufenden Saison der Fußball-Königsklasse und muss daher aussetzen.

Durchaus Anlass zu Optimismus gibt dem BVB auch der Blick auf die miserable Auswärtsstatistik von Atlético Madrid 2023/24. Die Rojiblancos haben in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend nämlich schon neun Mal auf fremdem Geläuf verloren, gelten auswärts bestenfalls als Durchschnitts-Mannschaft.

In der spanischen Meisterschaft etwa hat das Team von Cheftrainer Diego Simeone lediglich fünf von 15 Auswärtsspielen gewonnen, sieben Spiele gingen verloren, unter anderem bei Abstiegskandidat FC Cadiz und den Mittelfeldteams UD Las Palmas und FC Sevilla. Auch in der Champions League hat Atleti bisher in 2023/2024 erst eins von vier Auswärtsspielen gewonnen.

Gelingt dem BVB am Dienstag ein Heimsieg mit zwei Toren Unterschied, steht der Einzug ins Halbfinale der Königsklasse fest. Übrigens: Beim letzten Gastspiel von Atlético Madrid bei Borussia Dortmund setzte es im Oktober 2018 eine 0:4-Klatsche für die Spanier.

Hier läuft BVB vs. Atlético Madrid live im TV und Stream