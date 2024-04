IMAGO

Holger Badstuber spielte selbst lange Zeit für den FC Bayern

Der FC Bayern hat den Status als Deutschlands Nummer eins in der laufenden Saison verloren. Ex-Profi Holger Badstuber sieht seinen Ex-Klub am Scheideweg.

Erst der DFB-Pokal, dann die Meisterschaft - der FC Bayern hat die zwei größten nationalen Titel frühzeitig verspielt. Nur die Champions League kann eine Spielzeit ohne neue Silberware für das Vereinsmuseum noch verhindern.

Um demnächst wieder höchsten Ansprüchen gerecht werden zu können, muss ein Neustart her, glaubt der ehemalige Nationalspieler Holger Badstuber.

"Bayern muss jetzt wieder seine Hausaufgaben machen, eine klare Struktur, einen klaren Plan in den Verein bekommen. Das war in den letzten Jahren nicht der Fall. In den letzten zwei, drei Jahren gab es ständige Wechsel von oben in der Klubführung über den Trainer bis zur Mannschaft", merkte der 35-Jährige im Interview mit "Sky" kritisch an.

Badstuber zufolge war im Team "der unbedingte Hunger, der absolute Wille, nicht so vorhanden, wie es sein muss".

Die Konsequenz daraus sei ein neues Anforderungsprofil: "Bayern muss Spielertypen in den Verein holen, die nicht nur Bayern München in ihrer Vita stehen haben, sondern alles für den Verein tun wollen. Es geht nicht nur um die Qualität, sondern vor allem auch um die Persönlichkeit."

Badstuber: FC Bayern hat "nicht mehr die Strahlkraft"

In den vergangenen Monaten hat Badstuber beim FC Bayern "keine Harmonie auf dem Platz" gespürt. Ein Umbruch müss deshalb her, allerdings besitze der Rekordmeister "im Moment nicht mehr die Strahlkraft" früherer Tage.

"Da bekommt man vielleicht nicht mehr den Spieler, den man unbedingt haben wollte", warnte der gebürtige Memminger.

Ein weiteres Problem ist nach Badstubers Ansicht, dass "im Gehaltsgefüge etwas durcheinander geraten" ist. Ein konkretes Beispiel aus der Mannschaft ließ nicht lange auf sich warten.

"Dass ein Spieler wie Davies, der stagniert, so viel fordert, ist untypisch. Bayern hat ihm ja auch die Chance geboten, sich diesen Status zu erarbeiten. Da würde ich mir dann auch wünschen, dass sich so ein Spieler auch mal zu Bayern bekennt. Das hat er bisher nicht getan", so Badstuber.

Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern? "Für mich nicht nachvollziehbar"

Als Wunschlösung für die Nachfolge des im Sommer scheidenden Thomas Tuchel hat sich zuletzt Julian Nagelsmann herauskristallisiert. Keine gute Idee, findet Badstuber.

"Die Art und Weise der Kommunikation war von beiden Seiten bei der damaligen Trennung nicht gerade professionell", gab er zu bedenken: "Der Gedanke, dass Nagelsmann nach 15 Monaten wieder kommen soll, wäre für mich zu früh und nicht nachvollziehbar."