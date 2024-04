Kahn über Tuchel: "Es sagt viel aus, wenn ..."

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel wird den FC Bayern im Sommer verlassen

Nach nur etwas mehr als einem Jahr endet die Amtszeit von Thomas Tuchel beim FC Bayern München im Sommer. Der ehemalige Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn rätselt über die Gründe für das Aus.

"Es sagt viel aus, wenn einer der begehrtesten Trainer in Europa, der in Paris ein mit schwierigen Stars besetztes Team ins Champions-League-Finale geführt hat und mit Chelsea die Champions League gewonnen hat, in München mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat", sagte Kahn in einem Interview mit der "Sport Bild".

Wo die Schwierigkeiten für Tuchel lagen, kann der Ex-Boss nicht sagen. "Ich kann nicht beurteilen, welche Probleme es gegeben hat, da ich nicht mehr involviert bin", betonte der 54-Jährige.

Kahn selbst habe Tuchel stets als "offenen Gesprächspartner" erlebt, "der sich während seiner erfolgreichen Zeit in Paris und Chelsea weiterentwickelt hat. Seine internationale Erfahrung kann jetzt ein wichtiger Faktor sein, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen".

Dass der FC Bayern diese Saison keine Chance auf die Titelverteidigung in der Bundesliga hatte, führt Kahn auf die starken Leistungen von Bayer Leverkusen zurück.

"Diese Saison wird in der Bundesliga davon bestimmt, dass Bayer Leverkusen eine außergewöhnliche Spielzeit absolviert. Es passt einfach alles zusammen. Sie haben einen unglaublichen Lauf, gewinnen Spiele regelmäßig gegen Ende und in der Nachspielzeit", lobte er den deutschen Meister.

"Das kratzt irgendwann am Selbstverständnis der Bayern"

Kahn ergänzte: "Das kratzt irgendwann am Selbstverständnis der Bayern, aber man muss es eben anerkennen, dass hier eine Mannschaft eine Jahrhundert-Saison spielt. Nur so war der FC Bayern irgendwann vom Thron zu stoßen."

Im Februar hatte der FC Bayern bekanntgegeben, dass man sich nach der Saison von Thomas Tuchel trennen wird. "Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärt.