Neuer Bellingham-Geldsegen für den BVB?

IMAGO/Stuart Leggett

Jude Bellingham wechselte vom BVB zu Real Madrid

Für 103 Millionen Euro eiste Real Madrid Jude Bellingham im Sommer 2023 von Borussia Dortmund los - und dürfte bislang keinen Cent bereut haben. Der Mittelfeldspieler, der in Reihen des BVB zum Topstar reifte, benötigte keine Eingewöhnungsphase und glänzt in der spanischen Hauptstadt seit seinem ersten Einsatz. Die ohnehin üppige Ablöse soll nun noch einmal ansteigen.

Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, haben Real Madrid und der BVB beim Bellingham-Deal vereinbart, dass nochmals rund fünf Millionen Euro aus Madrid nach Dortmund fließen, sollte Real den Meistertitel der Primera División gewinnen.

Die Chancen dafür stehen auf jeden Fall ausgezeichnet: Sieben Spieltage vor dem Ende der Saison rangieren die Königlichen an der Tabellenspitze, der FC Barcelona folgt auf Platz zwei mit acht Punkten Abstand.

Bellinghams Anteil am Erfolg ist enorm. In 24 Ligaspielen erzielte der Engländer bislang 16 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. In der Champions League war der 20-Jährige in sieben Einsätzen dazu schon viermal erfolgreich. Zudem legte er vier weitere Tore auf.

Duell zwischen Bellingham und dem BVB frühestens im CL-Finale

Nicht auszuschließen, dass der Gewinn der Champions League ebenfalls einen Ablösebonus für den BVB bedeuten würde. Auch hier mischt Real noch mit. Am Mittwoch (21 Uhr) stellt sich dem Weißen Ballett im Rückspiel des Viertelfinals mit Manchester City allerdings eine enorme Hürde in den Weg. Nach dem 3:3-Spektakel im Hinspiel ist jedoch noch alles möglich.

Das Halbfinale schon erreicht hat indes Borussia Dortmund, das am Dienstag Atlético Madrid ausschaltete. Zum Duell zwischen den Schwarz-Gelben und Bellingham könnte es allerdings frühestens im Endspiel kommen. In diesem Fall würde der BVB sicherlich nur zu gerne auf einen möglichen Bonus für Reals Sieg in der Königsklasse verzichten.