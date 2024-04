Doch nicht Bayern? Nagelsmann erneut beim BVB gehandelt

IMAGO/Jürgen Kessler

Angeblich Kandidat beim FC Bayern und beim BVB: Julian Nagelsmann

Nach dem spektakulären 4:2-Heimerfolg gegen Atlético Madrid im Viertelfinale der Champions League sitzt Coach Edin Terzic beim BVB wieder fester im Sattel. Dennoch kann sich Ex-Nationalspieler Mario Basler vorstellen, dass der 41-Jährige seinen Posten im Sommer räumen muss. Schließlich könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann, der auch beim FC Bayern gehandelt wird, dann verfügbar sein.

National hinkt Borussia Dortmund den Erwartungen hinterher, weder in der Fußball-Bundesliga noch im DFB-Pokal konnten die Schwarz-Gelben konstant überzeugen. Kein Wunder also, dass Übungsleiter Edin Terzic schon mehrfach angezählt wurde.

Doch der gebürtige Mendener schafft es immer wieder, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen - zuvorderst durch die überwiegend starken Auftritte seiner Schützlinge in der Champions League. Erst am Dienstagabend zog der BVB sensationell ins Halbfinale ein.

Nichtsdestotrotz zweifelt der frühere Mittelfeld-Star Mario Basler an Terzics Verbleib in Dortmund. Am Dienstag wurde der 55-Jährige im Fantalk bei "Sport1" deutlich.

Als Moderator Thomas Helmer erwähnte, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Heim-EM zum FC Bayern wechseln könnte, warf Basler ein: "Oder vielleicht zu Borussia Dortmund."

In München sieht er zu viel verbrannte Erde. "Es war ein teurer Fehler", sagte Basler über die plötzliche Trennung von Nagelsmann im März 2023.

Basler: Nagelsmann könnte beim BVB "viel bewegen"

Zugleich stellte Basler klar, dass Nagelsmann weitere Optionen haben wird. "Es muss nicht sein, dass er nach Bayern oder Dortmund geht, es kann auch sein, dass er ins Ausland geht", betonte der Europameister von 1996.

In München gehe es momentan allerdings "vogelwild" zu, weshalb er Nagelsmann eher zu einem Verein wie dem BVB raten würde. "Er könnte mit Borussia Dortmund auch viel bewegen. Da ist ein geiles Stadion und geile Fans. Da geht er unvorbelastet ran", so Basler.

Noch ist Terzic gleichwohl im Amt. Beim FC Bayern läuft die Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel hingegen auf Hochtouren, im April soll eine Entscheidung fallen.