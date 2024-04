Bericht: Liverpool "kundschaftet" Eintracht Frankfurt aus

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Der FC Liverpool soll die Stars von Eintracht Frankfurt genau im Blick haben

Nach neun überaus erfolgreichen Jahren wird Trainer Jürgen Klopp dem FC Liverpool am Ende der Saison auf eigenen Wunsch hin den Rücken kehren und eine riesige Lücke hinterlassen. Aber auch abseits der Trainerbank steht den Reds womöglich ein Umbruch ins Haus, zumal die Zukunft von Offensiv-Superstar Mohamed Salah und Abwehr-Leitwolf Virgil van Dijk noch nicht endgültig geklärt ist. Kein Wunder, dass man den Markt sondieren und dabei ein Team aus der Bundesliga ganz besonders im Blick haben soll.

In den vergangenen Wochen wurde vor allem Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt immer wieder mit einem Engagement beim FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Der Ägypter, der in 36 Pflichtspielen für die SGE bislang 15 Tore erzielte und sechs Treffer vorbereitete, könnte an der Anfield Road in die übergroßen Fußstapfen seines Landsmannes Mohamed Salah treten, dessen Vertrag im Sommer 2025 endet.

Zuletzt mehrten sich Gerüchte, der Torjäger stehe vor einem Wechsel in die saudische Pro League und könne Liverpool nach der laufenden Saison noch einmal eine satte Ablöse in die Kassen spülen.

Eintracht Frankfurt "im Allgemeinen" interessant

Transfer-Insider Fabrizio Romano betont allerdings, dass es noch nichts Konkretes zu berichten gebe, nicht einmal eine Schmerzgrenze der Eintracht sei bekannt. Allerdings bestätigt Romano auch, dass der FC Liverpool durchaus einen Blick auf den Star der Frankfurter geworfen haben soll. Damit aber nicht genug: Liverpool soll die Hessen sogar "im Allgemeinen ausgekundschaftet haben, um einige Spieler zu überwachen".

Welche Spieler neben Marmoush zumindest das lose Interesse der Reds geweckt haben sollen, bleibt zwar offen, naheliegt aber zumindest, dass Willian Pacho für den Premier-League-Klub spannend sein könnte. Der 22-jährige Innenverteidiger überzeugt in der Mainmetropole auf ganzer Linie. Nicht auszuschließen, dass er Oranje-Kante Virgil van Dijk in Liverpool ersetzen könnte. Auch dessen Kontrakt endet 2025.