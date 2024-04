FC Bayern hofft auf Final-Neuauflage gegen den BVB

IMAGO/Markus Fischer

Thomas Tuchel und der FC Bayern stehen im Halbfinale der Champions League

Durch den 1:0-Sieg gegen den FC Arsenal ist der FC Bayern erstmals seit 2020 wieder ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Trainer Thomas Tuchel rief nach der Partie das Finale im Wembley als Ziel aus, Joshua Kimmich hofft auf ein Duell gegen den BVB.

Wieder zu den besten vier Mannschaften Europas zu gehören, bedeute "sehr viel", sagte Tuchel nach dem 1:0 (0:0) gegen Arsenal bei "DAZN": "Das Halbfinale ist ein wichtiger Schritt. Die letzten Vier, das hat schon Spaß gemacht."

Die erste Halbzeit sei ein bisschen ein Schachspiel gewesen, so Tuchel, der ergänzte: "In der zweiten Halbzeit habe ich uns extrem stark gesehen. Wir haben ein bisschen mehr Persönlichkeit, mehr Mut gezeigt."

Der Coach rief rief gleichzeitig das Endspiel in Wembley als nächstes Ziel aus. "In zwei Wochen geht es los. Es ist ein riesengroßer Anreiz da. Wir werden alles dafür tun, in Wembley die Saison zu beenden", kündigte Tuchel an.

Im Halbfinale wartet aber zunächst Real Madrid. Das Team von Trainer Ancelotti jubelte bei Manchester City. Nationalspieler Antonio Rüdiger verwandelte den entscheidenden Strafstoß für Real. "Real Madrid hat es geschafft, bei Manchester City zu gewinnen. Das ist natürlich ein unglaubliches Ausrufezeichen", sagte Tuchel.

Der 50-Jährige freut sich auf den kommenden Gegner, warnte aber gleichzeitig: "Ich denke nicht, dass wir der Topfavorit sind in dieser Konstellation. Klar, Real Madrid, man müsste ja fast fragen, wer sonst? Carlo Ancelotti, wer sonst?"

FC Bayern hofft auf Neuauflage gegen den BVB

Das Hinspiel zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Königlichen findet am 30. April in München statt. Das Rückspiel wird am 8. Mai im Estadio Santiago Bernabéu ausgetragen. "Das ist eines der härtesten Spiele, die du spielen kannst", sagte Tuchel. "Halbfinale gegen den größten Verein der Welt. Aber wir freuen uns auf die Herausforderung."

Im anderen Halbfinale treffen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain aufeinander. Das Wunschfinale des FC Bayern am 1. Juni in London wäre natürlich ein deutsches gegen den BVB - wie beim Titelgewinn 2013 am selben Ort.

"Würde mir gefallen, würde ich nehmen", sagte Torschütze Joshua Kimmich zu einem möglichen neuen Wembley-Finalduell mit Dortmund.

Eine Neuauflage gegen den BVB in Wembley, wo der FC Bayern 2013 durch ein spätes Tor von Arjen Robben mit 2:1 triumphierten, wäre sensationell, "wenn man ins Träumen gerät", sagte auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Sportvorstand Max Eberl betonte: "Es steht kein Engländer im Halbfinale, es stehen zwei Bundesligisten drin. Das ist großartig für die Bundesliga, ein Ausrufezeichen, dass wir gesetzt haben. Jetzt wollen wir beide noch mehr."