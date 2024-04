Wildert der FC Bayern erneut bei RB Leipzig?

IMAGO/Roger Petzsche

Castello Lukeba von RB Leipzig wird beim FC Bayern gehandelt

In den letzten Jahren bediente sich der FC Bayern gerne bei RB Leipzig, wenn es um die Verpflichtung neuer Spieler (oder sogar Trainer) ging. Auch derzeit soll der deutsche Rekordmeister einen Profi des Bundesliga-Konkurrenten ganz genau beobachten.

Dabei handelt es sich laut Transfer-Experte Ekrem Konur um Abwehrspieler Castello Lukeba. Der FC Bayern verfolge die Entwicklung des 21 Jahre alten Franzosen sehr genau, schreibt der türkische Journalist bei X (vormals Twitter). Eine Anfrage an RB Leipzig habe es allerdings noch nicht gegeben.

Die Gerüchte um das angebliche Interesse des FC Bayern an Lukeba sind nicht ganz neu. Bereits im Herbst hieß es beim Portal "fichajes.net", die Münchner hatten ihre Fühler nach dem Youngster ausgestreckt.

Sogar konkrete Zahlen standen damals im Raum: Der FC Bayern sei bereit, bis zu 70 Millionen Euro für Lukeba auszugeben, hieß es - und das, obwohl sein Marktwert bislang auf "nur" 40 Millionen Euro taxiert wird.

Klar ist aber auch: Der erst im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Leipzig gewechselte Defensivspezialist ist spätestens in den zurückliegenden Monaten auf dem Notizzettel zahlreicher Top-Klubs gelandet. Lukeba schlug bei RB sofort ein. 36 Pflichtspiele (ein Tor) stehen inzwischen in seiner Statistik.

FC Bayern nicht der einzige Interessent

Zuletzt sah sich der Newcomer im "Sport Bild"-Interview mit der Frage konfrontiert, ob er sein Engagement bei den Sachsen als Sprungbrett nutzen wolle. "Leipzig ist bereits ein Top-Klub. Aber natürlich weiß man im Fußball nie, was als Nächstes passiert. Ich will einfach weiter lernen und mich entwickeln, in Leipzig Champions League spielen und probieren, auch mal einen Titel zu gewinnen. Das ist mein oberstes Ziel", antwortete Lukeba.

Über einen Wechsel mache er sich in diesem Zusammenhang "keine Gedanken", fügte der 1,84-Meter-Mann an, dessen Vertrag bei RB Leipzig noch bis Mitte 2028 datiert ist.

Wie lange dieses Bekenntnis gilt, bleibt abzuwarten, sind laut Insider Konur doch neben dem FC Bayern auch Manchester United und Paris Saint-Germain an Lukeba interessiert.