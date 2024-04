Kimmich beklagt fehlende "Rückendeckung"

IMAGO/ULMER

Joshua Kimmich führte den FC Bayern ins Halbfinale der Champions League

Joshua Kimmich war beim Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal der gefeierte Held beim FC Bayern. Der Siegtreffer tue ihm besonders gut, so der DFB-Führungsspieler, weil er schwere Monate hinter sich gehabt habe.

Klarer Wink an die Bosse des FC Bayern: Joshua Kimmich hat fehlende Unterstützung von Seiten des deutschen Rekordmeisters moniert. "Es ist schon so, dass das Tor sehr, sehr gut tut", sagte der Siegtorschütze nach dem 1:0 gegen den FC Arsenal in der Champions League in der Mixed Zone: "Ich musste mir im letzten Jahr sehr viel anhören und habe sehr, sehr wenig Rückendeckung bekommen."

Auf Nachfrage, ob er damit auch Leute aus dem Verein meine, antwortete der deutsche Nationalspieler: "Generell. Zu meiner Person hat sich ja Hinz und Kunz geäußert. Da war dann wenig da, der mal pro Kimmich war. Dementsprechend ist es ganz schön, wenn ich selber dafür sorgen kann, dass sich die Stimmung ändert."

Joshua Kimmich hatte im so wichtigen Königsklassenspiel eine Glanzleistung auf der rechten Abwehrseite gezeigt, auch unabhängig von seinem Kopfballtor (63.), das den FC Bayern ins Halbfinale führte.

FC Bayern schlägt Arsenal: Kimmich erhält Bestnote

"War oft beteiligt, wenn es vor dem Arsenal-Tor gefährlich wurde", heißt es in der sport.de-Einzelkritik (Note 1,0): "Im Defensivverhalten gegen Martinelli ebenfalls durchgängig gewissenhaft."

Mit dem Einzug ins Halbfinale der Champions League hat der deutsche Rekordmeister in der ansonsten verkorksten Saison ein großes Ausrufezeichen gesetzt, nun lebt sogar der Traum von einem weiteren Gewinn des Henkelpotts.

Dazu muss im Halbfinale allerdings Real Madrid ausgeschaltet werden, das Hinspiel in München findet am 30. April statt. Eine Woche später reisen die Münchner ins Santiago Bernabéu.

"Am Ende beweist es wieder mal, dass sich harte Arbeit immer lohnt. Ich bin sehr stolz, dass der Abend so gelaufen ist", hob Kimmich nach der Partie hervor: "Ich freue mich riesig über das Tor und über den Einzug ins Halbfinale."