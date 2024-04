Verletzungs-Zoff beim BVB: "Absprache nicht eingehalten"

IMAGO/Patrick Ahlborn

Filippo Mane fällt beim BVB erneut mit einer Verletzung aus

Bei Borussia Dortmund gilt U19-Kapitän Filippo Mane als absolutes Top-Talent und soll zur kommenden Saison fest in den Profi-Kader aufrücken. Derzeit sorgt eine Verletzung des BVB-Juwels allerdings für Zoff.

Im Visier der Dortmunder Wut: der italienische Fußball-Verband. Zwischen diesem und BVB-Nachwuchschef Lars Ricken war laut einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" abgesprochen, Mane bei seiner Reise zur U19-Nationalmannschaft der Squadra Azzura Ende März nur dosiert einzusetzen, da der Youngster gerade aus einer monatelangen Verletzungspause wegen einer Luxation der Kniescheibe kam.

U19-Nationalcoach Bernardo Corradi beorderte den 19 Jahre alten Abwehrspieler aber in den drei EM-Qualifikationsduellen mit Schottland, Georgien und auch Tschechien jeweils in die Startelf - eine große Belastung für Manes Körper, der diese auch sofort mit einer weiteren Verletzung quittierte: Kurz nach der Länderspielreise zog er sich trotz Schonung beim BVB im Training der U23 ohne Fremdeinwirkung einen Muskelfaserriss zu.

Mehrere Wochen wird Mane nun wieder ausfallen, sein Mitwirken bei der Finalrunde um die deutsche U19-Meisterschaft für den BVB ist fraglich.

BVB: Vorwürfe gegen Italiens Fußball-Verband

Das Vorgehen der Italiener in der Causa sorgt bei U19-Coach Mike Tullberg für Unverständnis. "Die Absprache mit dem italienischen Verband wurde nicht eingehalten", beklagte sich der Däne bei den "RN".

Auch die Verantwortlichen für den Profi-Bereich dürften Manes Genesungsprozess genau verfolgen. Es soll in der Führungsetage Gedankenspiele geben, ihn 2024/2025 als vierter Innenverteidiger in den Bundesligakader zu integrieren, also in der Rolle, die derzeit Antonios Papadopoulos ausfüllt, der den Klub aber verlassen wird.

Manes starke Entwicklung hat jedoch laut "RN" auch in der italienischen Serie Aufsehen erregt. Gleich mehrere Klubs sollen ihr Interesse an dem BVB-Talent bekunden.