Stanisic-Zukunft offenbar entschieden

IMAGO/David Klein

Josip Stanisic kehrt von Bayer Leverkusen zum FC Bayern zurück

Zuletzt gab es Gerüchte, nach denen Josip Stanisic gerne bei Bayer Leverkusen bleiben und nicht zum FC Bayern zurückkehren würde. Nun ist wohl eine Entscheidung getroffen worden.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, kehrt Stanisic im Sommer zum FC Bayern zurück. Der Abwehr-Allrounder wisse, dass er zum deutschen Rekordmeister gehöre und könne sich eine langfristige Zukunft in München durchaus vorstellen.

Daher wehrt sich Stanisic nicht gegen eine Rückkehr zum FC Bayern, heißt es weiter.

Anders hätte die Situation demnach aber aussehen können, wenn Thomas Tuchel auch in der kommenden Saison Trainer an der Säbener Straße wäre. Dann hätte der Kroate, der unter Tuchel kaum Einsätze bekommen hatte, eine Rückkehr wohl kritischer gesehen.

Stanisic selbst hatte seine Rückkehr zum FC Bayern zuletzt selbst angedeutet.

"Für mich ist es natürlich ein bisschen schade. Ich habe mir vielleicht einen anderen Ausgang erhofft", sagte Stanisic, als er auf die Verlängerung von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen angesprochen wurde. Von "Sport Bild" auf die kuriose Aussage angesprochen, erklärte Stanisic nun: "Ich kenne Xabi Alonso nun ein Jahr, weiß, wie gut er ist: zur Mannschaft, zu mir persönlich. Es wäre vielleicht schön gewesen, mit ihm weiterzuarbeiten. Aber es geht ja nicht um mich, um mein Befinden."

Bei Bayer Leverkusen ist Stanisic seit dem Jahreswechsel gesetzt. Mit der Werkself krönte sich die Bayern-Leihgabe zum deutschen Meister. Auch im DFB-Pokal und der Europa League haben die Rheinländer noch beste Chancen auf die beiden Titel.

Keine Kaufoption bei Stanisic

Stanisic hatte seine Zukunft im März noch offen gelassen. "Diesbezüglich habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Die Saison ist noch lang, wir sind in allen drei Wettbewerben dabei, darauf liegt der Fokus. Danach kommt die EM. Was darüber hinaus passiert, steht jetzt noch in den Sternen", erklärte er.

Beim FC Bayern steht das Eigengewächs noch bis 2026 unter Vertrag. Über eine Kaufoption verfügt Bayer Leverkusen nicht.