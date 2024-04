LIVE: Spielt Sané erst gegen Real wieder, Herr Tuchel?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Tuchel wird mit dem FC Bayern noch fünf Spiele in der Bundesliga absolvieren

Am Samstag (18:30 Uhr) ist der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga zu Gast bei Union Berlin. Vor der Partie stellt sich Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Vor der Partie stellt sich Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

+++ Verzichtet der FC Bayern auf Leroy Sané? +++

Beim FC Bayern wird der Fokus in der laufenden Saison wohl komplett auf die Champions League gelegt. Wie die "Bild" berichtet, soll Leroy Sané vorerst aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden, um für die Halbfinal-Begegnungen gegen Real Madrid komplett fit zu werden. Zuletzt hatte der deutsche Nationalspieler aufgrund einer Schambein-Entzündung kaum trainiert und hatte nur unter großen Schmerzen spielen können.

Der Flügelspieler soll demnach die Spiele gegen Union Berlin (Samstag) und Eintracht Frankfurt (27. April) aussetzen und erst gegen die Königlichen im Champions-League-Halbfinal-Hinspiel (30. April) wieder zum Einsatz kommen.

Ein Wiedersehen mit Nenad Bjelica, der Sané in der Hinrunde eine Watschn verpasst hatte, kommt somit wohl nicht zustande.

+++ Bayern in der Bundesliga noch ohne Niederlage gegen Union Berlin +++

In der Bundesliga traf der FC Bayern bisher in neun Partien auf die Eisernen und blieb dabei ohne Niederlage. Zur Buche stehen vor dem zehnten Aufeinandertreffen sechs Siege (zuletzt in der Hinrunde 1:0) und drei Unentschieden. Lediglich gegen Darmstadt 98 kann der deutsche Rekordmeister im Oberhaus eine bessere Bilanz vorweisen (zehn Spiele ohne Niederlage).

+++ Union Berlin unter Druck +++

Für die Mannschaft aus der Hauptstadt wäre ein Sieg gegen die favorisierten Münchner immens wichtig. Weil Bjelica und Co. nur eines der letzten sieben Ligaspiele gewannen, rutschte der Klub zuletzt zurück in den Keller, hat vor dem 30. Spieltag lediglich drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.