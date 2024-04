DFB löscht amüsante Insta-Story über Nagelsmann

IMAGO/Peter Lous

Julian Nagelsmann hat dem FC Bayern abgesagt und bleibt bis 2026 Bundestrainer

Es ist die Meldung des Tages: Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer und heuert nicht wie vielerorts vermutet beim FC Bayern an. Rund um den Deutschen Fußball-Bund herrschte aufgrund der Meldung, dass Nagelsmann verlängert und die Nationalmannschaft zur WM 2026 führt, so viel Euphorie, dass der Instagram-Account des DFB im Überschwang eine amüsante, aber kurios anmutende Story postete, die mittlerweile jedoch wieder gelöscht wurde.

Julian Nagelsmann hat sein Herz an die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verloren. Das ließ der Bundestrainer am Rande seiner Verlängerung bis zur WM 2026, die am Freitag bekanntgegeben wurde, durchblicken. Und offenbar hat auch der Deutsche Fußball-Bund großen Gefallen am 36-Jährigen und dessen klarer "Entscheidung des Herzens" gefunden.

Denn kurz nach der Bekanntgabe postete der Instagram-Account des DFB eine sogenannte Story - eine Art Kurzeintrag - über Nagelsmann.

In dieser waren einige der zahlreichen Berichte der letzten Wochen von verschiedenen Nachrichtenportalen zu sehen, in denen Nagelsmann als ganz heißer Trainerkandidat beim FC Bayern genannt wurde.

Tanzender Waschbär begeistert die DFB-Fans

Überschrieben war die Story mit dem Schriftzug "Julian bleibt", dazu war ein tanzender Waschbär zu sehen, der sich rhythmisch zu passender basslastiger Musik bewegte:

Der @DFB_Team hat diese Instagram-Story wieder gelöscht. War wohl zu aufrührerisch. Ich muss sagen: Mir hat’s sehr gut gefallen 😂 #Nagelsmann pic.twitter.com/rcldNkuIfD — Lukas Butscher (@LeButscher) 19. April 2024

Die Instagram-Story, die viel Aufsehen erregte und von User-Seite auch jede Menge Zuspruch bekam, wurde jedoch mittlerweile gelöscht.

Offenbar verließ das Social-Media-Team des Deutschen Fußball-Bundes der Mut, möglicherweise gab es auch Beschwerden, weil durch das Posting verschiedene Portale indirekt verhöhnt wurden.

So oder so: Die in einigen Twitter-Postings noch vorfindbare Story hat das Zeug zum Ohrwurm.

Dem DFB dürfte es am Ende ohnehin egal sein. Mit der Verlängerung mit Nagelsmann landete der Verband einen Coup, der auf den FC Bayern in den kommenden Tagen und Wochen noch weitreichende Auswirkungen haben wird.

Denn in München beginnt die Trainer-Suche nun wohl von vorn.