Carro kassiert Preisschild für Wirtz wieder ein

IMAGO/Laci Perenyi

Florian Wirtz ist absoluter Leistungsträger bei Bayer Leverkusen

Florian Wirtz könnte zum teuersten deutschen Fußballspieler der Geschichte werden. Der Mittelfeldstar des neuen Bundesliga-Meisters Bayer Leverkusen wurde zuletzt von Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro in spanischen Medien mit einer Art Preisschild in schwindelerregender Höhe versehen. Am Samstagabend kassierte Carro diese Aussagen aber direkt wieder ein.

"Da habe ich einen Fehler gemacht. Eigentlich hat Florian Wirtz kein Preisschild", sagte Carro am Samstagabend im "ZDF". Er verwies schmunzelnd darauf, dass beispielsweise in Spanien alle Spieler Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen haben müssen: "Wäre ich beim FC Barcelona oder bei Real Madrid, würde ich von einer oder zwei Milliarden Euro sprechen."

Der Bayer-Boss, der gemeinsam mit Sportdirektor Simon Rolfes als der große Macher hinter der Bayer-Mannschaft um Startrainer Xabi Alonso gilt, hatte in den vergangenen Tagen mehrere Interviews gegeben, die hinsichtlich einer möglichen Ablöse für Florian Wirtz für Aufsehen gesorgt hatten.

Der Sohn spanischer Eltern meinte gegenüber der Sportzeitung "as" etwa, dass Bayer im Sommer "wahrscheinlich einen großen Verkauf tätigen werde", um damit dann zwei oder drei Neuverpflichtungen zu finanzieren.

Bei "Radio Marca" nannte er außerdem unter anderem eine Ablösesumme von mindestens 150 Millionen Euro, die interessierte Klubs für das 20-jährige Top-Talent bezahlen müssten.

Wirtz soll möglichst lange bei Bayer gehalten werden

Wirtz spielt bei Bayer Leverkusen eine Saison auf Weltklasse-Niveau. Er stand für die Werkself bis dato und wettbewerbsübergreifend in 42 Pflichtspielen auf dem Rasen, erzielte dabei herausragende 17 Treffer und trat noch häufiger als entscheidender Passgeber in Erscheinung.

Vertraglich ist der deutsche Nationalspieler noch bis 2027 an Leverkusen gebunden und hat keine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier stehen.

Tatsächlich sei der Klub auch bestrebt, Wirtz möglichst lange zu halten, betonte Carro im "ZDF" und fügte hinzu: "Wenn kein Spieler weg will, würden wir gerne alle behalten."

Auf die Rheinländer warte nach Ansicht Carros in der Saison 2024/2025 fortan eine ganz neue Herausforderung: "Nach oben zu kommen, ist einfacher als oben zu bleiben."

Dennoch sieht er den Verein nun in Vertragsverhandlungen in einer nie dagewesenen Position. "Ich kann mich an Gespräche mit Spielern erinnern, die weg wollten, weil sie Titel gewinnen wollten. Dieses Argument können sie jetzt nicht mehr bringen", sagte der Leverkusener Klubchef.