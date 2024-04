Bayern-Stars ordnen Trainersuche ein

IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Tuchel (r.) verlässt den FC Bayern im Sommer

Am Samstagabend gab Max Eberl einmal mehr einen Einblick die Suche des FC Bayern nach einem Trainer, der im Sommer das Zepter von Thomas Tuchel übernimmt. Allerdings äußerte sich nicht nur der Sportchef der Münchner zur noch ungeklärten Personalie.

"Am liebsten Ende April", wolle er der Öffentlichkeit den künftigen Trainer des FC Bayern präsentieren, erklärte Eberl am Samstag bei "Sky", schränkte jedoch ein: "Wenn es länger dauert, dauert es länger. Wir wollen es zügig machen, aber gleichzeitig auch so sauber und gründlich wie notwendig."

Insgesamt befinde man sich allerdings in einem "sehr finalen" Stadium und werde "hoffentlich bald etwas verkünden können". Ein Zeitfenster gebe es allerdings nicht.

All zu weit aus dem Fenster lehnt sich der 50-Jährige also nicht, die Worte lassen aber erahnen, dass in den kommenden Tagen weißer Rauch über der bayerischen Landeshauptstadt aufsteigen wird.

"Am Ende des Tages spielen wir für den FC Bayern"

Dass der FC Bayern nicht schlecht beraten wäre, in Bälde Klarheit zu schaffen, steht außer Frage. Immerhin laufen die Verträge nicht weniger Leistungsträger 2025 oder 2026 aus, für die anstehenden Verhandlungen dürfte die Position des Trainers nicht von geringer Bedeutung sein. Das gestand auch Leon Goretzka, dessen Arbeitspapier 2026 endet.

"Natürlich ist es hilfreich, vor allem für die Jungs, deren Verträge jetzt irgendwann auslaufen, ist es ein wichtiger Punkt, zu wissen, wer Trainer wird. Am Ende des Tages spielen wir für den FC Bayern und es ist wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben machen", erklärte Goretzka nach dem Sieg gegen Union Berlin.

Routinier Thomas Müller (Vertrag bis 2025) sieht die Lage hingegen deutlich gelassener: "Wir haben genug damit zu tun, unseren Tagesablauf zu absolvieren", so Müller, der zu bedenken gibt, dass die bevorstehende Trennung von Thomas Tuchel auch ein Resultat der teils schwachen Auftritte auf dem Rasen ist: "Wir wissen selbst, so wie es in den letzten Monaten gelaufen ist, dass es auch auf unserem Schreibtisch liegt."