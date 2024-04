Kehl will BVB-"Traum" verwirklichen

IMAGO/UWE KRAFT

Edin Terzic (l.) und Sebastian Kehl (r.) wollen die Saison mit dem BVB erfolgreich beenden

Während Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga lediglich auf Platz fünf rangiert, winkt in der Champions League noch der ganz große Coup. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl fiebert dem Saisonendspurt entgegen.

Der BVB rangiert nach dem 1:1 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen nach wie vor auf dem fünften Platz. Der Rückstand auf RB Leipzig beträgt durch den Punktverlust nun aber zwei Zähler. Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) kommt es in Sachsen zum direkten Duell. Die Dortmunder könnten mit einem Auswärtssieg auf den vierten Rang vorrücken, der sicher für die Champions-League-Qualifikation reichen würde.

Allerdings gibt es für die Schwarz-Gelben auch noch weitere Wege, um in der kommenden Saison erneut an der Königsklasse teilzunehmen. Der lukrativste wäre zweifelsohne der Gewinn des Henkelpotts. Der BVB trifft im Halbfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain (1./7. Mai).

"Wir haben nächste Woche eine spannende Aufgabe gegen Leipzig. Und wir sind im Halbfinale der Champions League - in diesem Jahr noch einen Titel zu holen oder einen Schritt weiter ins Finale in Wembley zu kommen, wäre natürlich ein Traum für den Klub", blickte Sportdirektor Sebastian Kehl bei "DAZN" auf den heißen Saisonendspurt voraus.

BVB-Trainer Terzic hadert mit Remis

Selbst der fünfte Platz in der Bundesliga könnte letztlich für die Königsklasse reichen. Grund dafür ist eine Ein-Jahres-Rangliste der UEFA, bei der Deutschland aktuell hinter Italien den zweiten Platz belegt. Diese Position berechtigt für einen zusätzlichen Startplatz.

Doch der BVB will in der Bundesliga noch an RB Leipzig vorbei. "Es sind definitiv zwei Punkte, die wehtun", kommentierte Trainer Edin Terzic den späten Leverkusener Ausgleichstreffer am Sonntag.

Der BVB-Coach monierte: "Es ist aber nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir es wegegeben haben und es das dritte Tor in dieser Woche war, das wir nach einer Standardsituation kassiert haben. Nach einer Woche, mit der wir bis jetzt zufrieden waren. Dann ist mir auch egal, was Stuttgart heute gemacht hat. Es geht darum, was wir gemacht haben, und das hat mir überhaupt nicht gefallen."