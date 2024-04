Medien: Cannavaro vor erstem Serie-A-Engagement

IMAGO/Mike Egerton

Fabio Cannavaro wird offenbar Trainer des Fußball-Erstligisten Udinese Calcio

Der frühere Weltmeister-Kapitän Fabio Cannavaro wird offenbar neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten Udinese Calcio.

Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Demnach trennt sich der abstiegsgefährdete Klub von seinem Trainer Gabriele Cioffi, der seit Oktober auf der Bank saß, und will mit dem ehemaligen Weltklasse-Verteidiger Cannavaro den Klassenerhalt schaffen.

Udinese belegt mit 28 Punkten den 17. Platz in der Serie A und steht nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber Aufsteiger Frosinone nicht auf einem Abstiegsplatz. Cannavaros Bruder Paolo soll Co-Trainer werden. Details zum Vertrag und dessen Dauer sollen bald bekannt gegeben, berichtete die "Gazzetta dello Sport". Cannavaro war im Februar 2023 beim Zweitligisten Benevento Calcio entlassen worden.

Cannavaro wäre der dritte Trainer auf der Udinese-Bank in dieser Saison. Im Oktober hatte Cioffi den nach nur neun Spieltagen gefeuerten Coach Andrea Sottil ersetzt. Cannavaro hatte die italienische Nationalmannschaft 2006 bei der WM in Deutschland als Kapitän zum Titel geführt, im gleichen Jahr wurde er mit dem Ballon d'Or als Weltfußballer ausgezeichnet.

Seine Trainerkarriere hatte Cannavaro 2014 in China begonnen, über Saudi-Arabien und weitere Stationen in China landete er 2022 in Benevento. In der Serie A hat der frühere Weltklasse-Abwehrspieler bisher noch nicht trainiert.